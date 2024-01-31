Співавтор законопроекту про Службу дисциплінарних інспекторів Денис Маслов задався питанням, чому навіть за високий оклад відсутні бажаючі очолити Службу

Голова Комітету і співавтор законопроекту про Службу дисциплінарних інспекторів Денис Маслов висловив думку, що бажаючих очолити Службу немає, можливо, через те, що очільник Служби матиме статус пожиттєвого PEP.

Співавтор законопроекту 9483-2 щодо зміни статусу та порядку формування Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов задався питанням, чому відсутні бажаючі очолити цю Службу.

«Чому відсутні бажаючі зайняти посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів ВРП

Можливо через те, що керівник цієї Служби, на відміну від свого зама та самих інспекторів, є державним службовцем категорії «А», а отже, є ПЕП-ом?

А може через те, що він ще й повинен володіти англійською чи французькою?

І навіть оклад у 40 прожиткових мінімумів (122 тис. гривень) чомусь не здатен мотивувати потенційних кандидатів», - прокоментував цю ситуацію Денис Маслов.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», поки що не знайшлося жодного претендента на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів при Вищій раді правосуддя. Через це ВРП була вимушена продовжити строки подання документів для участі у конкурсі до 14 лютого.

До посади керівника Служби високі кваліфікаційні вимоги. Так, треба мати не менше 30 років, диплом про вищу юридичну освіту та стаж у сфері права не менше 7 років, досвід роботи на посадах державної служби категорій «А» чи «Б» або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій не менше 3 років, а також вільно володіти і, відповідно, надати копію сертифіката міжнародного зразка чи іншого документа, що підтверджує вільне володіння англійською або французькою мовами не нижче рівня В2.

Нагадаємо, що саме у Комітеті ВР з питань правової політики розроблялася фінальна редакція закону, за яким і були визначені високі вимоги до керівника Служби дисциплінарних інспекторів. Законопроект тоді зареєстрували народні депутати від «Слуги народу» Павло Павліш, Денис Маслов та інші.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», вже зареєстровано 95 заяв від кандидатів на 24 вакантних посади дисциплінарних інспекторів. Крім того, з вказаної кількості кандидатів 37 одночасно також претендують на зайняття посади заступника керівника Служби. Виключно на посаду заступника Служби претендують ще 8 кандидатів. На посаду керівника кандидатів поки немає.

Скільки будуть отримувати дисциплінарні інспектори

Посадовий оклад керівника служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя встановлюється у розмірі 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня календарного року, заступника керівника служби дисциплінарних інспекторів – у розмірі 35 прожиткових мінімумів, дисциплінарного інспектора– у розмірі 30 прожиткових мінімумів.

Раніше Вища рада правосуддя у відповідь на запит «Судово-юридичної газети» стосовно того, чи будуть застосовуватися для розрахунку посадового окладу Служби дисциплінарних інспекторів так звані зменшені розміри прожиткового мінімуму (2102 грн) або ж посадовий оклад буде розраховуватися з «загального» прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого Законом про Державний бюджет на 2024 рік (тобто 3028 грн), зазначила, що статтею 7 Закону про Державний бюджет України на 2024 рік установлено прожитковий мінімум для працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами на рівні 2102 гривні.

«Таким чином, для розрахунку посадового окладу осіб служби дисциплінарних інспекторів буде застосовуватися зменшений розмір прожиткового мінімуму – 2102 гривні», - підкреслили у ВРП.

Отже:

керівник Служби дисциплінарних інспекторів буде отримувати посадовий оклад 84 080 грн,

заступник керівника Служби дисциплінарних інспекторів – 73 570 грн,

дисциплінарний інспектор – 63 060 грн.

Разом з тим, як вказали у ВРП, до постійних складових заробітної плати керівника Служби дисциплінарних інспекторів, його заступника та дисциплінарних інспекторів віднесено посадовий оклад, надбавку за ранг державного службовця та надбавку за вислугу років на державній службі.

На дисциплінарних інспекторів розповсюджується дія Закону «Про державну службу», відповідно до якого вони мають право на надбавку за вислугу років (її розмір визначається цим Законом) та надбавку за ранг державного службовця (її розмір визначається Кабінетом Міністрів).

Розмір цих надбавок вже буде залежати від того, кого саме виберуть до складу Служби. Втім, з огляду на високі вимоги, такі надбавки вони, скоріш за все, матимуть.

Крім того, дисциплінарним інспектором може бути призначений суддя у відставці, а для відставки суддя повинен мати стаж роботи на посаді судді не менше 20 років. Отже, у статусі «рядового» дисциплінарного інспектора він зможе отримувати надбавку за вислугу років до 31 530 грн плюс до окладу (до стажу держслужби зараховується час перебування на посаді судді).

Отже, для керівника Служби дисциплінарних інспекторів, який має вислугу років, винагорода може становити і значно більше, ніж 84 тисячі грн.

Автор: Наталя Мамченко

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