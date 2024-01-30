Документи для участі у конкурсі на посади дисциплінарних інспекторів можна подати до 14 лютого

У кандидатів виникли труднощі з підтвердженням рівня володіння українською та іноземною мовами.

Джерело фото: ВРП

Вища рада правосуддя 30 січня 2024 року продовжила строки подання документів для участі у конкурсі на посади дисциплінарних інспекторів, заступника та керівника Служби дисциплінарних інспекторів до 14 лютого (включно).

Документи можна буде подати:

в електронному вигляді – до 24:00 14 лютого

якщо документи подаються кандидатом особисто – до 16:45 14 лютого.

Як повідомив голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик, необхідність продовження строків подання документів викликана, зокрема, тим, що у частини кандидатів виникли труднощі зі своєчасними отриманням сертифіката про рівень володіння державною мовою, а також отриманням підтверджуючого документу про рівень володіння англійською або французькою мовами.

Крім того, у ВРП вважають, що було б бажано залучити для участі у відповідних конкурсах ще більше кандидатів.

Перш за все, це стосується кандидатів на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів, адже на вказану посаду досі немає жодного кандидата.

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», вже зареєстровано 95 заяв від кандидатів на 24 вакантних посади дисциплінарних інспекторів. Крім того, з вказаної кількості кандидатів 37 одночасно також претендують на зайняття посади заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів.

Виключно на посаду заступника Служби дисциплінарних інспекторів претендують ще 8 кандидатів.

При цьому поки що не знайшлося жодного претендента на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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