Середній показник навантаження на одного суддю ККС торік суттєво збільшився, — у Касаційному кримінальному суді підбили підсумки роботи за 2023 рік, презентація

Попри всі виклики українським судам вдавалося забезпечити в розумні строки справедливий, якісний, належний розгляд більшості кримінальних проваджень, — голова Касаційного кримінального суду Верховного Суду Олександр Марчук.

Попри всі виклики й труднощі при здійсненні судочинства, пов’язані з особливостями роботи у правовому режимі воєнного стану, українським судам вдавалося забезпечити в розумні строки справедливий, якісний, належний розгляд більшості кримінальних проваджень. Робота судів кримінальної юстиції була спрямована на здійснення правосуддя та забезпечення єдності судової практики, подолання викликів воєнного часу, забезпечення безпеки учасників судового процесу та реалізацію права на судовий захист і доступ до правосуддя.

Про це розповів голова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Олександр Марчук під час зборів суддів щодо стану здійснення правосуддя в ККС ВС у 2023 році, передає офіційний сайт ВС.

Доповідач зазначив, що протягом зазначеного терміну до ККС ВС надійшло 10 815 процесуальних звернень і справ кримінального судочинства (10 621) та про адміністративні правопорушення (194), що на 76,3 % більше за кількість, що надійшла у 2022 році, та на 14,2 % більше, ніж у 2021 році. З урахуванням нерозглянутих за попередній рік справ і матеріалів, на розгляді ККС ВС перебувало 12 553 одиниці. Розглянуто суддями у 2023 році – 9 932 з них, в тому числі 14 передано на розгляд Великої Палати Верховного Суду. Не розглянуто на 1 січня 2024 року – 1651. Олександр Марчук зауважив, що у 2 рази більше розглянуто по суті процесуальних звернень і кримінальних проваджень – 5 985, а їх частка також значно збільшилась і становила 60,3 % від загальної кількості розглянутих упродовж 2023 року.

Очільник повідомив, що середній показник навантаження на одного суддю торік суттєво збільшився. З урахуванням надходження процесуальних звернень і кримінальних проваджень він становить 386 справ на рік, що у 2,1 раза більше порівняно з 2022 роком, та на 38,8 % перевищує показник 2021 року.

Крім того, доповідач наголосив, що у 2023 році ККС ВС постановив лише 34 ухвали про задоволення або відмову в задоволенні заяви про відвід (самовідвід) судді, що становить 0,3 % від загальної кількості розглянутих процесуальних звернень. З них постановлено 7 ухвал про задоволення такої заяви.

Також голова ККС ВС поінформував про результати касаційного перегляду судових рішень у кримінальних провадженнях (справах) за розділами Особливої частини КК України у 2023 році. Найбільше було розглянуто справ проти власності – 25,8 %, життя та здоров’я особи – 20,3 %, безпеки руху та експлуатації транспорту – 13,8 %, у сфері обігу наркотичних засобів – 10,2 %, у сфері службової та професійної діяльності – 9,1 %. Інші види кримінальних правопорушень становлять 20,8 %.

Окремо доповідач нагадав про діяльність ККС ВС щодо врегулювання деяких питань судочинства в умовах воєнного стану, розпочату Верховним Судом ще у 2022 році. Також він навів статистичні дані щодо розгляду кримінальних проваджень про воєнні злочини і військові кримінальні правопорушення судами першої, апеляційної та касаційної інстанцій за період із 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2023 року. Олександр Марчук повідомив, що впродовж минулого року збільшився обсяг надходження нових категорій кримінальних проваджень, зокрема про кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, злочини проти основ національної безпеки України (наприклад, державна зрада та колабораціонізм), кримінальні правопорушення проти встановленого порядку несення військової служби.

Секретар першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Наталія Антонюк розповіла про діяльність суддів палати. Зокрема, протягом звітного періоду було підготовлено тематичний огляд судової практики Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду щодо особливостей апеляційного оскарження ухвал слідчих суддів.

У співпраці зі співробітниками департаменту аналітичної та правової роботи ВС підготовлено ще дев’ять щомісячних оглядів судової практики ККС ВС та три тематичні огляди. Крім того, судді працюють над двома тематичними узагальненнями, котрі стосуються електронних доказів і питань національної безпеки.

Суддя поінформувала, що у 2023 році спільно з Національною школою суддів України розроблено курс лекцій щодо розгляду справ, які стосуються злочинів проти основ національної безпеки. Триває робота і над освітніми програмами щодо розгляду справ про воєнні злочини та із застосуванням процедури «in absentia».

Секретар Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Наталія Білик повідомила, що минулого року відбулися кадрові зміни, які вплинули на роботу палати. З огляду на це навантаження на кожного суддю збільшилося фактично вдвічі. Проте з 2049 справ і матеріалів, які надійшли на розгляд палати, 1894 судді розглянули. Також судді брали участь у науково-практичній діяльності.

Секретар третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Герман Анісімов підбив підсумки роботи палати у 2023 році та розповів, скільки справ було передано на розгляд об’єднаної палати ККС ВС чи Великої Палати Верховного Суду за цей період. Він наголосив, що через кадрові зміни навантаження на суддів третьої судової палати також суттєво збільшилося. Разом з тим доповідач висловив упевненість, що судді справляються з покладеними завданнями.

З доповіддю про результати роботи ККС ВС виступив заступник керівника Апарату – керівник секретаріату Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Юрій Хім’як. Перш за все він поінформував про зміни до штатного розпису суду, що відбулися у 2023 році, внаслідок яких було скорочено кількість працівників Апарату на 22 % та надалі видано розпорядження про затвердження алгоритмів взаємодії між підрозділами для забезпечення належної діяльності установи. Окрему увагу він звернув на збільшення кількості електронної документації, яка ведеться в суді (у тому числі й вихідної). Це вже дає можливість скоротити поштові витрати і пришвидшити процеси комунікації, проте планується подальша робота щодо цього. Юрій Хім’як висловив сподівання, що найближчим часом будуть вирішені всі питання електронного документообігу як на технічному, так і на законодавчому рівнях.

Аналіз здійснення правосуддя ККС у 2023 році:

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