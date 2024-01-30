Документы для участия в конкурсе на должности дисциплинарных инспекторов можно подать до 14 февраля

У кандидатов возникли трудности с подтверждением уровня владения украинским и иностранным языками.

Источник фото: ВСП

Высший совет правосудия 30 января 2024 года продлил сроки подачи документов для участия в конкурсе на должности дисциплинарных инспекторов, заместителя и руководителя Службы дисциплинарных инспекторов до 14 февраля (включительно).

Документы можно подать:

в электронном виде – до 24:00 14 февраля

если документы представляются кандидатом лично – до 16:45 14 февраля.

Как сообщил председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик, необходимость продления сроков подачи документов обусловлена в частности, тем, что у части кандидатов возникли трудности:

со своевременным получением сертификата об уровне владения государственным языком

с получением подтверждающего документа об уровне владения английским или французским языками.

Кроме того, в ВСП считают, что было бы желательно привлечь для участия в соответствующих конкурсах еще больше кандидатов.

Прежде всего, это касается кандидатов на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов, ведь на указанную должность до сих пор нет ни одного кандидата.

Напомним, что как сообщала «Судебно-юридическая газета», уже зарегистрировано 95 заявлений от кандидатов на 24 вакантных должности дисциплинарных инспекторов. Кроме того, из указанного количества кандидатов 37 одновременно претендуют еще и на должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов.

Конкретно на должность заместителя Службы дисциплинарных инспекторов претендуют еще 8 кандидатов.

При этом пока не нашлось ни одного претендента на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов.

Автор: Вячеслав Хрипун

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