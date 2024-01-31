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Мобилизация женщин в Украине: какие предложения есть в новом законопроекте

09:11, 31 января 2024
Стало известно, какие изменения относительно мобилизации женщин предусмотрены в новом законопроекте.
Мобилизация женщин в Украине: какие предложения есть в новом законопроекте
Фото: 24tv.ua
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В законопроекте Кабинета Министров по мобилизации, военному учету и прохождению военной службы, который 30 января зарегистрировали в Верховной Раде, украинские женщины могут служить в армии только при условии добровольного согласия.

В документе сказано, что женщины, которые пригодны к военной службе по состоянию здоровья и возрасту, и имеющие профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное предвысшее или высшее образование и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат постановке на воинский учет военнообязанных.

В 12-м пункте правительственного законопроекта отмечается, что женщин, состоящих на воинском учете, могут призвать на службу или привлечь к работам по обеспечению обороны государства в военное время в добровольном порядке.

В предыдущей редакции в 12 пункте не было формулировки «в добровольном порядке».

Там отмечалось, что женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время.

Еще в правительственном законопроекте отмечается, что в мирное время — когда нет режима военного положения — женщин могут принять на военную службу и службу в военном резерве только в добровольном порядке (по контракту).

В документе отмечается, что женщины, которые имеют специальность родственную с соответствующей военно-учетной специальностью, согласно утвержденному перечню Минобороны, и которые пригодны к прохождению службы по состоянию здоровья и возрасту, … берутся на воинский учет военнообязанных по их желанию.

Также сообщалось, что Госслужащие не будут иметь право на отсрочку от призыва и бронироваться будут не все.

Еще известно, что главное новшество обновленного законопроекта о мобилизации — наложение ограничений на уклонистов через суд. Теперь ТЦК должен обратиться в суд, который может наложить на военнообязанного ограничения.

Кроме того, повестки в военкомат собираются посылать через электронный кабинет.

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