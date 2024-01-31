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Голова Комитета объяснил лишение права аспирантов на отсрочку, что появилось в законопроекте о мобилизации

08:52, 31 января 2024
В новом законопроекте о мобилизации авторы прописали норму о лишении отсрочки аспирантов контрактной формы.
Голова Комитета объяснил лишение права аспирантов на отсрочку, что появилось в законопроекте о мобилизации
Фото: pravda.com.ua
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Как известно, правительство после доработки внесло в Верховную Раду новый законопроект №10449, касающийся мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. В документе также появилась норма о лишении отсрочки аспирантов в контрактной форме.

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак объяснил эту норму.

«Можно по-разному к ней относиться, но для понимания масштаба проблемы покажу данные, как резко с начала полномасштабной войны возросло желание стать аспирантами у мужчин в возрасте 25+», - сказал он.

Также он отметил, что длительные, но конструктивные согласования позиций с Генштабом и Минобороны привели к качественному улучшению проекта:

- вернули норму о 0.75 ставках, защитив молодых ученых

- защитили интернов

- четко прописали последовательность уровней образования», – сообщил он.

Сергей Бабак добавил, что в заключительных положениях законопроекта отмечено, что: «граждане Украины, которые учатся в учебных заведениях и имели право на отсрочку на время обучения, в случае утраты этого права в соответствии со статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» сохраняют таково право до завершения текущего учебного года».

Также сообщалось, что Госслужащие не будут иметь право на отсрочку от призыва и бронироваться будут не все.

Еще известно, что главное новшество обновленного законопроекта о мобилизации — наложение ограничений на уклонистов через суд. Теперь ТЦК должен обратиться в суд, который может наложить на военнообязанного ограничения.

Кроме того, повестки в военкомат собираются посылать через электронный кабинет.

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