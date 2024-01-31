Законопроект о мобилизации предусматривает изменение призывного возраста до 25 лет: какая ответственность за уклонение

В Украине может измениться призывной возраст.

Как ранее мы писали, Кабинет Министров Украины после доработки внес в Верховную Раду новый законопроект №10449, касающийся мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

Законопроект предусматривает изменение призывного возраста с 27 до 25 лет.

Кроме того, в документе отмечают, что призыву не будут подлежать соискатели профессионального, профессионального высшего и высшего образования, которые учатся на дневной или дуальной форме и получают уровень образования выше ранее приобретенного (кроме аспирантов, обучающихся за средства физических или юридических лиц на условиях контракта), а также докторанты и зачисленные на обучение в интернатуру.

Если гражданин добровольно в течение 10 дней со дня вручения требования не выполнил указанную обязанность или не явился в (либо зарубежное дипломатическое учреждение), тогда суд может:

временно ограничить гражданина в праве выезда за пределы Украины;

временно ограничить его в праве вождения автомобиля;

наложить арест на средства и другие ценности такого гражданина, которые, в том числе, хранятся в банках.

Ограничения будут действовать до выполнения обязательств по присланному требованию.

Причины неявки в ТЦК

В законопроекте указано, что уважительными причинами неприбытия гражданина в срок, определенный в повестке, которые подтверждены документами уполномоченных государственных органов, будут признавать:

препятствие стихийного характера, болезнь призывника, действия страны-агрессора или другие обстоятельства, лишившие возможности прибыть в указанный пункт и срок;

или другие обстоятельства, лишившие возможности прибыть в указанный пункт и срок; смерть его близкого родственника (родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника его жены.

О причинах неприбытия ТЦК необходимо сообщить в течение трех суток от указанной в повестке даты.

Также сообщалось, что Госслужащие не будут иметь право на отсрочку от призыва и бронироваться будут не все.

Еще известно, что главное новшество обновленного законопроекта о мобилизации — наложение ограничений на уклонистов через суд. Теперь ТЦК должен обратиться в суд, который может наложить на военнообязанного ограничения.

Кроме того, повестки в военкомат собираются посылать через электронный кабинет.

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