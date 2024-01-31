Нардепы, судьи, члены ВСП и ВККС: кто не будет подлежать мобилизации по новому законопроекту

Вместе с тем, в новом законопроекте исключена норма защиты от призыва для имеющих жену, супруга или родителей из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица не имеют других трудоспособных лиц

Как ранее мы писали, Кабинет Министров Украины после доработки внес в Верховную Раду новый законопроект №10449, касающийся мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. По новому законопроекту о мобилизации исключена норма защиты от призыва для тех, кто имеет жену (супруга или родителей) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица не имеют других трудоспособных лиц.

Согласно законопроекту о мобилизации, призыву по этому документу не подлежат следующие категории лиц:

Забронированные органами государственной власти, другими органами власти, местного самоуправления, предприятиями и организациями.

Учащиеся, получающие образование выше ранее полученного, включая тех, кто после школы поступил в техникум или вуз, а также аспиранты, докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру.

Научные и научно педагогические сотрудники, работающие не менее чем на 0,75 % ставки.

Люди, признанные лицами с инвалидностью, а также лица, временно непригодные к службе на срок от 6 до 12 месяцев по заключению ВЛК.

Женщины и мужчины, на содержании которых 3 и более детей в возрасте до 18 лет (за исключением тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов).

Женщины и мужчины, имеющие детей до 18 лет, если второй отец умер, лишен родительских прав или пропал без вести.

Опекуны детей с разными расстройствами и болезнями, опекуны детей-инвалидов 1 и 2 группы.

Усыновители детей младше 18 лет.

Лица, занятые уходом за больной женой (супругом), ребенком, или своими родителями, которые по заключению учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе.

Опекуны лиц, признанных недееспособными в судебном порядке.

Члены семьи 1 степени родства (не более одного) лица с инвалидностью 1 группы, занятые постоянным уходом за ним, если нет других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

Члены семьи 1 степени родства лиц с инвалидностью 2 группы, занятые постоянным уходом за ним, если нет других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

Женщины и мужчины, имеющие детей до 18 лет, и мужа (жену), проходящих военную службу.

Руководители министерств, заместители, руководители государственных органов.

Народные депутаты.

Судьи, члены Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей.

Сотрудники органов военного управления.

Лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести в Луганской и Донецкой областях во время военного положения, а также во время АТО.

Вместе с тем, в новом законопроекте исключена норма защиты от призыва для тех, кто имеет жену (супруга или родителей) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица не имеют других трудоспособных лиц.

Также сообщалось, что Госслужащие не будут иметь право на отсрочку от призыва и бронироваться будут не все.

Еще известно, что главное новшество обновленного законопроекта о мобилизации — наложение ограничений на уклонистов через суд. Теперь ТЦК должен обратиться в суд, который может наложить на военнообязанного ограничения.

Кроме того, повестки в военкомат собираются посылать через электронный кабинет.

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