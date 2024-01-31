Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Соавтор законопроекта о Службе дисциплинарных инспекторов Денис Маслов задался вопросом, почему даже за высокий оклад отсутствуют желающие возглавить Службу

Председатель Комитета и соавтор законопроекта о Службе дисциплинарных инспекторов Денис Маслов выразил мнение, что желающих возглавить Службу нет, возможно, потому что руководитель Службы будет иметь статус пожизненного PEP.

БП ВС поставила точку в вопросе, в суды какой юрисдикции обращаться гражданским женам погибших военных об установлении факта совместного проживания и получении соцпомощи

Большая Палата Верховного Суда сделала заключение о юрисдикции судебных дел гражданских жен погибших Защитников Украины, которые пытаются установить факт проживания одной семьей с погибшим военнослужащим и получить соответствующую помощь от государства как члены семьи.

Полицейских будут наказывать лишением свободы до 15 лет за бездействие в сфере борьбы с наркотиками

Народные депутаты предлагают наказывать стражей порядка, которые умышленно не прекратили преступление в сфере обращения наркотиков и прекурсоров, 15 годами лишения свободы.

Глава КХС ВС Лариса Рогач об отмене Хозяйственного кодекса Украины: «Должен быть баланс между стремлением законодателя и возможными негативными последствиями»

Ликвидация Хозяйственного кодекса Украины не решит возникшие в правоприменении вопросы, – председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Лариса Рогач.

Документы для участия в конкурсе на должности дисциплинарных инспекторов можно подать до 14 февраля

У кандидатов возникли трудности с подтверждением уровня владения украинским и иностранным языками.

  1. Законодательство

Нардепы, судьи, члены ВСП и ВККС: кто не будет подлежать мобилизации по новому законопроекту

08:18, 31 января 2024
Вместе с тем, в новом законопроекте исключена норма защиты от призыва для имеющих жену, супруга или родителей из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица не имеют других трудоспособных лиц
Нардепы, судьи, члены ВСП и ВККС: кто не будет подлежать мобилизации по новому законопроекту
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее мы писали, Кабинет Министров Украины после доработки внес в Верховную Раду новый законопроект №10449, касающийся мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. По новому законопроекту о мобилизации исключена норма защиты от призыва для тех, кто имеет жену (супруга или родителей) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица не имеют других трудоспособных лиц.

Согласно законопроекту о мобилизации, призыву по этому документу не подлежат следующие категории лиц:

  • Забронированные органами государственной власти, другими органами власти, местного самоуправления, предприятиями и организациями.
  • Учащиеся, получающие образование выше ранее полученного, включая тех, кто после школы поступил в техникум или вуз, а также аспиранты, докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру.
  • Научные и научно педагогические сотрудники, работающие не менее чем на 0,75 % ставки.
  • Люди, признанные лицами с инвалидностью, а также лица, временно непригодные к службе на срок от 6 до 12 месяцев по заключению ВЛК.
  • Женщины и мужчины, на содержании которых 3 и более детей в возрасте до 18 лет (за исключением тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов).
  • Женщины и мужчины, имеющие детей до 18 лет, если второй отец умер, лишен родительских прав или пропал без вести.
  • Опекуны детей с разными расстройствами и болезнями, опекуны детей-инвалидов 1 и 2 группы.
  • Усыновители детей младше 18 лет.
  • Лица, занятые уходом за больной женой (супругом), ребенком, или своими родителями, которые по заключению учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе.
  • Опекуны лиц, признанных недееспособными в судебном порядке.
  • Члены семьи 1 степени родства (не более одного) лица с инвалидностью 1 группы, занятые постоянным уходом за ним, если нет других лиц, которые могут осуществлять такой уход.
  • Члены семьи 1 степени родства лиц с инвалидностью 2 группы, занятые постоянным уходом за ним, если нет других лиц, которые могут осуществлять такой уход.
  • Женщины и мужчины, имеющие детей до 18 лет, и мужа (жену), проходящих военную службу.
  • Руководители министерств, заместители, руководители государственных органов.
  • Народные депутаты.
  • Судьи, члены Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей.
  • Сотрудники органов военного управления.
  • Лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести в Луганской и Донецкой областях во время военного положения, а также во время АТО.

Вместе с тем, в новом законопроекте исключена норма защиты от призыва для тех, кто имеет жену (супруга или родителей) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица не имеют других трудоспособных лиц.

Также сообщалось, что Госслужащие не будут иметь право на отсрочку от призыва и бронироваться будут не все.

Еще известно, что главное новшество обновленного законопроекта о мобилизации — наложение ограничений на уклонистов через суд. Теперь ТЦК должен обратиться в суд, который может наложить на военнообязанного ограничения.

Кроме того, повестки в военкомат собираются посылать через электронный кабинет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Чернота
    Людмила Чернота
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Андрій Мороз
    Андрій Мороз
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Наталя Стрельнікова
    Наталя Стрельнікова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олег Первомайський
    Олег Первомайський
    суддя Конституційного Суду України