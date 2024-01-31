Нардепы, судьи, члены ВСП и ВККС: кто не будет подлежать мобилизации по новому законопроекту

Как ранее мы писали, Кабинет Министров Украины после доработки внес в Верховную Раду новый законопроект №10449, касающийся мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. По новому законопроекту о мобилизации исключена норма защиты от призыва для тех, кто имеет жену (супруга или родителей) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица не имеют других трудоспособных лиц.
Согласно законопроекту о мобилизации, призыву по этому документу не подлежат следующие категории лиц:
- Забронированные органами государственной власти, другими органами власти, местного самоуправления, предприятиями и организациями.
- Учащиеся, получающие образование выше ранее полученного, включая тех, кто после школы поступил в техникум или вуз, а также аспиранты, докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру.
- Научные и научно педагогические сотрудники, работающие не менее чем на 0,75 % ставки.
- Люди, признанные лицами с инвалидностью, а также лица, временно непригодные к службе на срок от 6 до 12 месяцев по заключению ВЛК.
- Женщины и мужчины, на содержании которых 3 и более детей в возрасте до 18 лет (за исключением тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов).
- Женщины и мужчины, имеющие детей до 18 лет, если второй отец умер, лишен родительских прав или пропал без вести.
- Опекуны детей с разными расстройствами и болезнями, опекуны детей-инвалидов 1 и 2 группы.
- Усыновители детей младше 18 лет.
- Лица, занятые уходом за больной женой (супругом), ребенком, или своими родителями, которые по заключению учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе.
- Опекуны лиц, признанных недееспособными в судебном порядке.
- Члены семьи 1 степени родства (не более одного) лица с инвалидностью 1 группы, занятые постоянным уходом за ним, если нет других лиц, которые могут осуществлять такой уход.
- Члены семьи 1 степени родства лиц с инвалидностью 2 группы, занятые постоянным уходом за ним, если нет других лиц, которые могут осуществлять такой уход.
- Женщины и мужчины, имеющие детей до 18 лет, и мужа (жену), проходящих военную службу.
- Руководители министерств, заместители, руководители государственных органов.
- Народные депутаты.
- Судьи, члены Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей.
- Сотрудники органов военного управления.
- Лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести в Луганской и Донецкой областях во время военного положения, а также во время АТО.
Вместе с тем, в новом законопроекте исключена норма защиты от призыва для тех, кто имеет жену (супруга или родителей) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица не имеют других трудоспособных лиц.
Также сообщалось, что Госслужащие не будут иметь право на отсрочку от призыва и бронироваться будут не все.
Еще известно, что главное новшество обновленного законопроекта о мобилизации — наложение ограничений на уклонистов через суд. Теперь ТЦК должен обратиться в суд, который может наложить на военнообязанного ограничения.
Кроме того, повестки в военкомат собираются посылать через электронный кабинет.
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