Львовская область первой в Украине провела полную декоммунизацию

Львовская область стала первой на Украине, где полностью завершили процесс декоммунизации. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
По словам чиновника, последний советский памятник демонтировали в Лопатинской общине Львовской области. В 2023 году в общей сложности снесли 312 таких памятников.
Козицкий отметил, что работу над декоммунизацией проводила соответствующая рабочая группа при военной администрации. В настоящее время подобные группы создаются и в других областях.
При этом глава ОВА добавил, что бюджетные средства на демонтаж памятников не тратили, этим занялись местные жители.
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