Львовская область первой в Украине провела полную декоммунизацию

В Лопатинской общине демонтировали последний советский памятник.

Львовская область стала первой на Украине, где полностью завершили процесс декоммунизации. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

По словам чиновника, последний советский памятник демонтировали в Лопатинской общине Львовской области. В 2023 году в общей сложности снесли 312 таких памятников.

Козицкий отметил, что работу над декоммунизацией проводила соответствующая рабочая группа при военной администрации. В настоящее время подобные группы создаются и в других областях.

При этом глава ОВА добавил, что бюджетные средства на демонтаж памятников не тратили, этим занялись местные жители.

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