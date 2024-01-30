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  1. В Украине

В Украине расширили помощь переселенцам и тем, кто возвращается из-за границы

22:24, 30 января 2024
Теперь помощь будет назначаться на шесть месяцев.
В Украине расширили помощь переселенцам и тем, кто возвращается из-за границы
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Кабинет Министров принял постановление, которое расширяет помощь внутренним переселенцам и украинским искателям убежища, которые будут возвращаться из-за границы в Украину и еще не трудоустроились и не имеют источников дохода. Об этом сообщает Минреинтеграции. 

Помощь сроком в шесть месяцев получат:

- семьи, которые вернулись в Украину после длительного (более 90 дней) пребывания за границей, даже если в семьях есть трудоспособные неработающие члены, не уплачивавшие единого социального взноса (ЕСВ);

- семьи внутренних переселенцев, которые из-за перемещения не работали или не платили ЕСВ.

Выплата помощи будет совмещаться с инструментами стимулирования к трудоустройству. Через два месяца после назначения помощи эти люди должны трудоустроиться или стать на учет в Государственном центре занятости.

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