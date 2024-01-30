Срочная военная служба будет заменена базовой военной подготовкой — новый законопроект о мобилизации

Такая подготовка будет включена в программу учреждений высшего образования всех форм собственности для мужчин.

Как мы писали, Кабинет Министров одобрил и передал Верховной Раде обновленную версию законопроекта о мобилизации.

В документе предлагается отменить срочную службу, заменив ее базовой военной подготовкой.

Такая подготовка будет включена в программу учреждений высшего образования всех форм собственности для мужского пола (женского добровольно), как отдельная дисциплина с целью получения навыков и умений, необходимых для войны.

На базовую службу направляются мужчины с 18 до 24 лет: год прохождения они могут выбирать самостоятельно, но до достижения возраста 24 года.

Ранее мы писали, что повестки в военкомат собираются отправлять через электронный кабинет.

Напомним, что в новом законопроекте предусмотрено, что у госслужащих нет права на отсрочку от призыва.

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