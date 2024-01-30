Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Голова КГС ВС Лариса Рогач про скасування Господарського кодексу України: «Має бути баланс між прагненням законодавця і можливими негативними наслідками»

Ліквідація Господарського кодексу України не вирішить питання, які постали у правозастосуванні, – голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Лариса Рогач.

Документи для участі у конкурсі на посади дисциплінарних інспекторів можна подати до 14 лютого

У кандидатів виникли труднощі з підтвердженням рівня володіння українською та іноземною мовами.

Парламент розгляне зміни до закону про Державне бюро розслідувань щодо застосування зброї працівниками ДБР

Працівникам Державного бюро розслідувань дозволять застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю.

Бажаючих очолити Службу дисциплінарних інспекторів поки що немає – Вища рада правосуддя

Для формування Служби дисциплінарних інспекторів необхідно ще півроку, а строк подання документів для кандидатів можуть продовжити

Кабмін вніс зміни до постанови про оплату праці чиновників місцевих державних адміністрацій

Під час встановлення посадових окладів державним службовцям обласних державних адміністрацій, які провели класифікацію посад державної служби, може застосовуватися додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів.

  1. В Україні

Строкова військова служба буде замінена базовою військовою підготовкою, — новий законопроект про мобілізацію

22:09, 30 січня 2024
Така підготовка буде включена до програми установ вищої освіти всіх форм власності для чоловіків.
Строкова військова служба буде замінена базовою військовою підготовкою, — новий законопроект про мобілізацію
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як ми писали, Кабінет Міністрів схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроекту про мобілізацію

У документі пропонується скасувати строкову службу, замінивши її базовою військовою підготовкою.

Така підготовка буде включена до програми установ вищої освіти всіх форм власності для чоловічої статі (жіночого — добровільно), як окрема дисципліна з метою здобуття навичок та вмінь, необхідних для війни.

На базову службу направляються чоловіки з 18 до 24 років: рік проходження вони можуть обирати самостійно, але лише до досягнення віку 24 роки.

Раніше ми писали, що повістки до військкомату збираються надсилати через електронний кабінет.

Нагадаємо, що у новому законопроекті передбачено, що держслужбовці не матимуть право на відстрочку від призову.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Аркадій Бущенко
    Аркадій Бущенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Ірина Васильєва
    Ірина Васильєва
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді