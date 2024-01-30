Строкова військова служба буде замінена базовою військовою підготовкою, — новий законопроект про мобілізацію

Така підготовка буде включена до програми установ вищої освіти всіх форм власності для чоловіків.

Як ми писали, Кабінет Міністрів схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроекту про мобілізацію.

У документі пропонується скасувати строкову службу, замінивши її базовою військовою підготовкою.

Така підготовка буде включена до програми установ вищої освіти всіх форм власності для чоловічої статі (жіночого — добровільно), як окрема дисципліна з метою здобуття навичок та вмінь, необхідних для війни.

На базову службу направляються чоловіки з 18 до 24 років: рік проходження вони можуть обирати самостійно, але лише до досягнення віку 24 роки.

Раніше ми писали, що повістки до військкомату збираються надсилати через електронний кабінет.

Нагадаємо, що у новому законопроекті передбачено, що держслужбовці не матимуть право на відстрочку від призову.

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