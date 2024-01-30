Повістки до військкомату збираються надсилати через електронний кабінет, — новий законопроект

Українці повинні будуть реєструвати електронний кабінет призовника.

Як відомо, Кабінет Міністрів України після доопрацювання вніс до Верховної Ради новий законопроєкт №10449, що стосується мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Зазначається, що в новомупроекті закону про мобілізацію з'явився пункт про те, що повістки до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки можуть надсилати через електронний кабінет.

"Повістка про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки може бути надіслана громадянину через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного та резервіста", - йдеться в документі.

Днем вручення такої електронної повістки вважається день отримання ТЦК повідомлення про доставку такої повістки в електронний кабінет призовника.

А якщо вона з'явилася в електронному кабінеті пізніше 17-ї години, така повістка вважається врученою в робочий день, наступний за днем її відправлення.

Громадяни тепер зобов'язані будуть:

— Реєструвати електронний кабінет призовника—військово-зобов'язаного.

— Проходити медичний огляд для визначення придатності до служби згідно з рішенням ВЛК.

Нагадаємо, що у новому законопроекті передбачено, що держслужбовці не матимуть право на відстрочку від призову.

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