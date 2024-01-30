Повестки в военкомат собираются посылать через электронный кабинет, — новый законопроект

Украинцы должны будут регистрировать электронный кабинет призывника.

Как известно, Кабинет Министров Украины после доработки внес в Верховную Раду новый законопроект №10449, касающийся мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

Отмечается, что в новом проекте закона о мобилизации появился пункт о том, что повестки в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки могут посылать через электронный кабинет.

"Повестка о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки может быть направлена гражданину через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста", - говорится в документе.

Днем вручения такой электронной повестки считается день получения ТЦК уведомления о доставке такой повестки в электронный кабинет призывника.

А если она появилась в электронном кабинете позже 17 часов, такая повестка считается врученной в рабочий день, следующий за днем ее отправления.

Граждане теперь обязаны будут:

— Регистрировать электронный кабинет призывника военно-обязанного.

— Проходить медицинское освидетельствование для определения пригодности к службе согласно решению ВЛК.

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