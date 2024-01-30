В Україні розширили допомогу переселенцям і тим, хто повертається з-за кордону

Відтепер допомога призначатиметься на шість місяців.

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка розширює допомогу внутрішнім переселенцям та українським шукачам притулку, які повертатимуться з-за кордону в Україну і ще не працевлаштувалися та не мають джерел доходу. Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Допомогу терміном у шість місяців отримають:

родини, які повернулися в Україну після тривалого (понад 90 днів поспіль) перебування за кордоном, навіть якщо в сімʼях є працездатні непрацюючі члени, які не сплачували єдиного соціального внеску (ЄСВ);

родини внутрішніх переселенців, які через переміщення не працювали або не сплачували ЄСВ.

Виплату допомоги поєднуватимуть з інструментами стимулювання до працевлаштування. Через два місяці після призначення допомоги ці люди мають працевлаштуватись або стати на облік у Державному центрі зайнятості.

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