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  1. В Україні

Львівська область першою в Україні провела повну декомунізацію

09:40, 31 січня 2024
У Лопатинській громаді демонтували останній радянський пам’ятник.
Львівська область першою в Україні провела повну декомунізацію
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Львівська область стала першою в Україні, де повністю завершили процес декомунізації. Про це повідомив глава Львівської ОВА Максим Козицький. 

За словами чиновника, останню радянську пам'ятку демонтували у Лопатинській громаді Львівської області. Протягом 2023 року загалом знесли 312 таких пам'яток.

Козицький зазначив, що роботу над декомунізацією проводила відповідна робоча група при військовій адміністрації. Нині схожі групи створюють і в інших областях.

При цьому голова ОВА додав, що бюджетних коштів на демонтаж пам'ятників не витрачали, цим зайнялися місцеві мешканці.

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