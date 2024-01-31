Нардепи, судді, члени ВРП та ВККС: хто не підлягатиме мобілізації по новому законопроекту

Разом з тим, у новому законопроекті виключена норма захисту від призову для тих, хто мають дружину, чоловіка, чи батьків з числа осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи не мають інших працездатних осіб.

Як раніше ми писали, Кабінет Міністрів України після доопрацювання вніс до Верховної Ради новий законопроєкт №10449, що стосується мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. За новим законопроектом про мобілізацію виключена норма захисту від призову для тих, хто мають дружину (чоловіка, чи батьків) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи не мають інших працездатних осіб.

Згідно з законопроектом про мобілізацію, призову за цим документом не підлягають наступні категорії осіб:

Заброньовані за органами державної влади, іншими органами влади, місцевого самоврядування, підприємствами та організаціями.

Учні, які здобувають освіту вищу раніше отриманої, включаючи тих, хто після школи вступив до технікуму чи вузу, а також аспіранти, докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури.

Наукові та науково-педагогічні співробітники, які працюють не менше ніж на 0,75% ставки.

Люди, визнані особами з інвалідністю, а також особи, тимчасово непридатні до служби терміном від 6 до 12 місяців за висновком ВЛК.

Жінки та чоловіки, на утриманні яких 3 та більше дітей віком до 18 років, (за винятком тих, хто має заборгованість зі сплати аліментів).

Жінки та чоловіки, які мають дітей до 18 років, якщо другий батько помер, позбавлений батьківських прав або зник безвісти.

Опікуни дітей з різними розладами та хворобами, опікуни дітей-інвалідів 1 та 2 групи.

Усиновлювачі дітей до 18 років.

Особи, зайняті доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, або своїми батьками, які за висновком закладу охорони здоров'я потребують постійного догляду.

Опікуни осіб, яких визнано недієздатними у судовому порядку.

Члени сім'ї 1 ступеня споріднення (не більше однієї) особи з інвалідністю 1 групи, зайняті постійним доглядом за ним, якщо немає інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

Члени сім'ї 1 ступеня спорідненості особи з інвалідністю 2 групи, зайняті постійним доглядом за ним, якщо немає інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

Жінки та чоловіки, які мають дітей до 18 років, та чоловіка (дружину), які проходять військову службу.

Керівники міністерств, заступники, керівники державних органів.

Народні депутати.

Судді, члени Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Співробітники органів військового управління.

Особи, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти у Луганській та Донецькій областях під час військового стану, а також під час АТО.

Також ми писали, що Держслужбовці не матимуть право на відстрочку від призову і бронюватися будуть не всі.

Ще відомо, що головна новація оновленого законопроекту про мобілізацію — накладення обмежень на ухилянтів через суд. Тепер ТЦК має звернутися до суду, який може накласти на військовозобов'язаного обмеження.

Додамо, повістки до військкомату збираються надсилати через електронний кабінет.

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