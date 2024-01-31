Законопроект про мобілізацію передбачає зміну призовного віку до 25 років: яка відповідальність за ухилення

В Україні може змінитися призовний вік.

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Як раніше ми писали, Кабінет Міністрів України після доопрацювання вніс до Верховної Ради новий законопроєкт №10449, що стосується мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Законопроєкт передбачає зміну призовного віку з 27 до 25 років.

У разі, якщо громадянин протягом 10 днів з дня вручення повістки не виконав зазначеного обов’язку або не з’явився до ТЦК та СП(або закордонної дипломатичної установи), тоді суд може:

тимчасового обмежити виїзд за межі України;

тимчасового обмежити у праві керувати авто;

накласти арешт на кошти та інші цінності, що, зокрема, зберігаються в банках.

Обмеження діятимуть до виконання зобов’язань.

Причини неявки до ТЦК

У законопроєкті вказано, що поважними причинами неприбуття громадянина у строк, визначений у повістці, які підтверджені документами уповноважених державних органів, визнаватимуть:

перешкоду стихійного характеру, хворобу призовника, дії країни-агресора або інші обставини, які позбавили можливості прибути у зазначені пункт і строк;

смерть його близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини.

Про причини неприбуття ТЦК необхідно повідомити протягом трьох діб від визначеної у повістці дати.

Також ми писали, що Держслужбовці не матимуть право на відстрочку від призову і бронюватися будуть не всі.

Ще відомо, що головна новація оновленого законопроекту про мобілізацію — накладення обмежень на ухилянтів через суд. Тепер ТЦК має звернутися до суду, який може накласти на військовозобов'язаного обмеження.

Додамо, повістки до військкомату збираються надсилати через електронний кабінет.

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