Голова Комітету пояснив позбавлення права аспірантів на відстрочку, що з'явилося у законопроекті про мобілізацію

У новому законопроекті про мобілізацію автори прописали норму про позбавлення відстрочки аспірантів контрактної формі.

Фото: pravda.com.ua

Як відомо, уряд після доопрацювання вніс до Верховної Ради новий законопроєкт №10449, що стосується мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. В документі також з’явилась норма про позбавлення відстрочки аспірантів контрактної формі.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак пояснив цю норму.

«Можна по різному до неї ставитись, але для розуміння масштабу проблеми покажу дані, як різко з початку повномасштабної війни зросло бажання стати аспірантами у чоловіків віком 25+», - сказав він.

Також зазначив, що тривалі, але конструктивні, узгодження позицій з Генштабом і Міноборони призвели до якісного покращення проекту:

- повернули норму про 0.75 ставки, захистивши молодих науковців

- захистили інтернів

- чітко прописали послідовність рівнів освіти.

Сергій Бабак додав, що в прикінцевих положеннях законопроекту зазначено, що: «громадяни України, які навчаються у закладах освіти та мали право на відстрочку на час навчання, у разі втрати цього права відповідно до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» зберігають таке право до завершення поточного навчального року».

Також ми писали, що Держслужбовці не матимуть право на відстрочку від призову і бронюватися будуть не всі.

Ще відомо, що головна новація оновленого законопроекту про мобілізацію — накладення обмежень на ухилянтів через суд. Тепер ТЦК має звернутися до суду, який може накласти на військовозобов'язаного обмеження.

Додамо, повістки до військкомату збираються надсилати через електронний кабінет.

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