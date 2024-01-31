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Мобілізація жінок в Україні: які пропозиції є у новому законопроекті

09:11, 31 січня 2024
Стало відомо, які зміни щодо мобілізації жінок передбачено у новому законопроекті.
Мобілізація жінок в Україні: які пропозиції є у новому законопроекті
Фото: 24tv.ua
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В законопроекті Кабінету міністрів щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби, який 30 січня зареєстрували у Верховній Раді, українські жінки можуть служити в армії лише за умови добровільної згоди.

У документі вказано, що жінки, які придатні до військової служби за станом здоров’я та віком, і які мають професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних.

У 12-му пункті урядового законопроекту наголошується, що жінок, які перебувають на військовому обліку, можуть призвати на службу чи залучити до робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час в добровільному порядку.

У попередній редакції у 12 пункті не було формулювання «в добровільному порядку».

Там наголошувалося, що жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час.

А ще в урядовому законопроекті зазначається, що у мирний час – коли немає режиму воєнного стану – жінок можуть прийняти на військову службу та службу у військовому резерві лише в добровільному порядку (за контрактом).

У документі зазначається, що жінки, які мають спеціальність споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, згідно із затвердженим переліком Міноборони, та які придатні до проходження служби за станом здоров’я та віком, … беруться на військовий облік військовозобов’язаних за їхнім бажанням.

Також ми писали, що Держслужбовці не матимуть право на відстрочку від призову і бронюватися будуть не всі.

Ще відомо, що головна новація оновленого законопроекту про мобілізацію — накладення обмежень на ухилянтів через суд. Тепер ТЦК має звернутися до суду, який може накласти на військовозобов'язаного обмеження.

Додамо, повістки до військкомату збираються надсилати через електронний кабінет.

Крім того, колова Комітету пояснив позбавлення права аспірантів на відстрочку, що з'явилося у законопроекті про мобілізацію.

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