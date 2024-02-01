Процес ухвалення законопроєкту про мобілізацію не буде швидким: в Раді очікують значну кількість правок від нардепів

Заступник голови комітету з питань нацбезпеки Єгор Чернєв зазначив, що законопроєкт про мобілізацію має багато правильних норм, однак очікується значна кількість правок.

Як ми писали, Кабінет Міністрів України після доопрацювання вніс до Верховної Ради новий законопроєкт №10449, що стосується мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Однак нова версія все одно потребує значних доопрацювань. Про це зазначив заступник голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в коментарі LIGA.net.

За його словами, частину суперечливих норм прибрали, проте і у новій редакції залишилися і ще додалися норми, які викликають сумнів щодо їх доцільності.

«Законопроєкт має багато правильних норм: строки демобілізації, додаткові відпустки військовослужбовцям тощо. Але все ще потребує доопрацювання. В існуючому вигляді буде складно знайти під нього голоси в ВР, – вважає він. – А нам потрібно, щоб мобілізацію не було зірвано, адже держава сьогодні під величезною загрозою».

Засідання комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки щодо проєкту ще не відбулось.

Після комітету його внесуть до сесійної зали, каже Чернєв: «Варіанти два. Aбо ми доопрацюємо його в комітеті до першого читання, або рекомендуватимемо прийняти у першому читанні, щоб запустити процес і до другого читання прибрати всі суперечливі норми».

Проте процес прийняття законопроєкту у цілому, вочевидь, не буде швидким, прогнозує нардеп: крім пропозицій комітету, очікується також значна кількість правок від народних депутатів.

Найобговорюваніші нововведення стосуються двох ключових аспектів – демобілізації та «заходів впливу» щодо громадян, які не виконують обов’язки щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Як відомо, Кабінет міністрів у вівторок, 30 січня, передав до Верховної Ради нову версію законопроекту про мобілізацію.

Держслужбовці не матимуть право на відстрочку від призову і бронюватися будуть не всі.

Разом з тим, головна новація оновленого законопроекту про мобілізацію — накладення обмежень на ухилянтів через суд. Тепер ТЦК має звернутися до суду, який може накласти на військовозобов'язаного обмеження. А повістки до військкомату збираються надсилати через електронний кабінет.

Ще ми писали, які зміни щодо мобілізації жінок передбачено у новому законопроекті.

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