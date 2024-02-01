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Процес ухвалення законопроєкту про мобілізацію не буде швидким: в Раді очікують значну кількість правок від нардепів

16:16, 1 лютого 2024
Заступник голови комітету з питань нацбезпеки Єгор Чернєв зазначив, що законопроєкт про мобілізацію має багато правильних норм, однак очікується значна кількість правок.
Процес ухвалення законопроєкту про мобілізацію не буде швидким: в Раді очікують значну кількість правок від нардепів
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Як ми писали, Кабінет Міністрів України після доопрацювання вніс до Верховної Ради новий законопроєкт №10449, що стосується мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Однак нова версія все одно потребує значних доопрацювань. Про це зазначив заступник голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в коментарі LIGA.net.

За його словами, частину суперечливих норм прибрали, проте і у новій редакції залишилися і ще додалися норми, які викликають сумнів щодо їх доцільності.

«Законопроєкт має багато правильних норм: строки демобілізації, додаткові відпустки військовослужбовцям тощо. Але все ще потребує доопрацювання. В існуючому вигляді буде складно знайти під нього голоси в ВР, – вважає він. – А нам потрібно, щоб мобілізацію не було зірвано, адже держава сьогодні під величезною загрозою».

Засідання комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки щодо проєкту ще не відбулось. 

Після комітету його внесуть до сесійної зали, каже Чернєв: «Варіанти два. Aбо ми доопрацюємо його в комітеті до першого читання, або рекомендуватимемо прийняти у першому читанні, щоб запустити процес і до другого читання прибрати всі суперечливі норми».

Проте процес прийняття законопроєкту у цілому, вочевидь, не буде швидким, прогнозує нардеп: крім пропозицій комітету, очікується також значна кількість правок від народних депутатів.

Найобговорюваніші нововведення стосуються двох ключових аспектів – демобілізації та «заходів впливу» щодо громадян, які не виконують обов’язки щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Як відомо, Кабінет міністрів у вівторок, 30 січня, передав до Верховної Ради нову версію законопроекту про мобілізацію.

Держслужбовці не матимуть право на відстрочку від призову і бронюватися будуть не всі.

Разом з тим, головна новація оновленого законопроекту про мобілізацію — накладення обмежень на ухилянтів через суд. Тепер ТЦК має звернутися до суду, який може накласти на військовозобов'язаного обмеження. А повістки до військкомату збираються надсилати через електронний кабінет.

Ще ми писали, які зміни щодо мобілізації жінок передбачено у новому законопроекті.

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