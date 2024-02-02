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Минобороны рассчитывает на скорейшее принятие Радой законопроекта о мобилизации

13:10, 2 февраля 2024
Илларион Павлюк отметил, что цифра мобилизации будет зависеть от боевых действий и возможности мобилизационного механизма.
Минобороны рассчитывает на скорейшее принятие Радой законопроекта о мобилизации
Фото: unian.ua
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Начальник Управления прессы и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк заявил, что Минобороны рассчитывает, что новый законопроект о мобилизации будет поддержан Верховной Радой и подписан Президентом «как можно скорее». Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

«Как можно скорее. Вы понимаете, что для страны было бы лучше, если бы механизм мобилизации был усовершенствован... Уже февраль, мы рассчитываем, что как можно быстрее законопроект будет поддержан в парламенте и подписан Президентом», - ответил Павлюк на вопрос о том, на какие сроки Минобороны рассчитывает для вынесения голосования в зал нового законопроекта.

Он также отметил, что документ не регулирует количество лиц, которых необходимо мобилизовать.

«То, о чем мы говорим, это тот механизм, который позволит присоединить столько людей сколько нужно. То есть, законопроект не создан под определенную цифру», - сказал Павлюк.

Он добавил, что цифра мобилизации будет зависеть от боевых действий и возможности мобилизационного механизма, а также государства обеспечить людей всем необходимым.

Как мы писали, Кабинет Министров Украины после доработки внес в Верховную Раду новый законопроект №10449, касающийся мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

Также сообщалось, что Госслужащие не будут иметь право на отсрочку от призыва и бронироваться будут не все.

Еще известно, что главное новшество обновленного законопроекта о мобилизации — наложение ограничений на уклонистов через суд. Теперь ТЦК должен обратиться в суд, который может наложить на военнообязанного ограничения.

Кроме того, повестки в военкомат собираются посылать через электронный кабинет.

Еще стало известно, какие изменения относительно мобилизации женщин предусмотрены в новом законопроекте.

Вместе с тем, заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности Егор Чернев отметил, что у законопроекта о мобилизации много правильных норм, однако ожидается значительное количество правок.

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