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Обыски в судах без решений следственных судей стали настоящей проблемой – Станислав Кравченко

13:11, 2 февраля 2024
Верховный Суд обещает реагировать на случаи посягательства на независимость судебной власти.
Обыски в судах без решений следственных судей стали настоящей проблемой – Станислав Кравченко
Источник фото: Верховный Суд
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Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко 2 февраля сообщил, что судебная власть в последние месяцы столкнулась с новой проблемой – следственными действиями и обысками в судах без надлежащих на то оснований и даже без соответствующих определений следственных судей.

«Когда-то было такое, что в Верховный Суд поступали от разных органов власти письма о том, что «суд должен принять решение согласно законодательству», но «закон мы видим вот так». Сейчас такого явления уже нет. Но появилась другая проблема – теперь можно внести в Реестр досудебных расследований соответствующие сведения и провести обыск в суде без надлежащих оснований, провести обыск в суде вообще без разрешения суда», – рассказал Станислав Кравченко во время работы круглого стола «Правосудие будущего: судебная сеть и доступ к правосудию».

В качестве примера председатель Верховного Суда указал на известную ситуацию с обысками, которые проводило Государственное бюро расследований без определения следственного судьи 9 января в Днепровском районном суде Киева.

На недопустимость таких действий ГБР тогда указали Верховный Суд, Высший совет правосудия и Совет судей Украины.

Это серьезный вызов, Верховный Суд не мог на это не отреагировать. Верховный Суд должен быть лидером по вопросам защиты независимости судебной власти», – добавил Станислав Кравченко.

Автор: Вячеслав Хрипун

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