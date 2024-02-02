Обшуки в судах без ухвал слідчих суддів стали справжньою проблемою – Станіслав Кравченко

Верховний Суд обіцяє реагувати на випадки посягання на незалежність судової влади.

Джерело фото: Верховний Суд

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко 2 лютого повідомив, що судова влада в останні місяці зіткнулася із новою проблемою – слідчі дії та обшуки в судах без належних на те підстав та навіть без відповідних ухвал слідчих суддів.

«Колись було таке, що до Верховного Суду надходили від різних органів влади листи про те, що «суд має прийняти рішення згідно з законодавством», але «закон ми бачимо ось так». Зараз такого явища вже не існує. Але з’явилася інша проблема – тепер можна внести в Реєстр досудових розслідувань відповідні відомості і провести обшук в суді не маючи на те обґрунтованих підстав, провести обшук в суді взагалі без дозволу суду», – розповів Станіслав Кравченко під час роботи круглого столу «Правосуддя майбутнього: судова мережа та доступ до правосуддя»

Як приклад, голова Верховного Суду вказав на відому ситуацію з обшуками, які проводило Державне бюро розслідувань без ухвали слідчого судді 9 січня у Дніпровському районному суді Києва.

На неприпустимість таких дій ДБР тоді вказали Верховний Суд, Вища рада правосуддя та Рада суддів України.

«Це серйозний виклик, Верховний Суд не міг на це не відреагувати. Верховний Суд повинен бути лідером у питаннях захисту незалежності судової влади», – додав Станіслав Кравченко.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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