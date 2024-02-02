Чиста купівля валюти українцями в січні досягла $1,1 млрд, — Нацбанк

Це стало новим рекордом із жовтня 2012 року.

У січні 2023 року обсяги купівлі українцями валюти перевищили обсяги її продажу на $1 млрд 103,2 млн порівняно з $1 млрд 26,2 млн у грудні та $621,8 млн у листопаді. Це стало новим рекордом із жовтня 2012 року. Про це повідомляє Національний банк України.

НБУ зазначив, що такий результат січня знову забезпечив сегмент готівкової валюти, де її чиста купівля зросла до $885,2 млн із $807,5 млн у грудні та $375-380 млн у листопаді-жовтні, тоді як сальдо купівлі та продажу безготівкової валюти залишилося на рівні попереднього місяця - $218,0 млн.

Раніше ми писали, що надавачі фінансових платіжних послуг повинні підключитись до системи е-пошти НБУ.

Також відомо, що у 2023 році державний борг України різко зріс.

Крім того, у НБУ повідомили, скільки українці витрачають за кордоном.

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