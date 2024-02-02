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Галина Третьякова стягнула з Верховної Ради 33,3 тис. грн витрат на адвоката, — ВП ВС задовольнила заяву

Окрім того, що Галина Третьякова виграла спір з Верховною Радою про позбавлення її права брати участь у п`яти пленарних засіданнях, вона також стягнула з парламенту витрати на правову допомогу

Обшуки в судах без ухвал слідчих суддів стали справжньою проблемою – Станіслав Кравченко

Верховний Суд обіцяє реагувати на випадки посягання на незалежність судової влади.

Застосування інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням щодо військовослужбовців у практиці ККС ВС, - коментар Касаційного кримінального суду

«Судово-юридична газета» звернулася за коментарем до Касаційного кримінального суду щодо обставин, які враховуються Верховним Судом при ухваленні рішень стосовно неможливості звільнення військовослужбовців від відбування покарання з випробуванням на підставі статті 75 Кримінального кодексу України.

Відомі умови конкурсу на посаду голови ДСА, а також порядок проведення співбесід: рішення Вищої ради правосуддя

Документи можна подати до 8 березня, а посадовий оклад майбутнього голови ДСА - 70 694 гривень.

Від ВККС вимагали надати копії письмових робіт кандидатів в судді, яким ВККС присвоїла гриф «Для службового користування», - що вирішила Велика Палата

Присвоєння певному документу грифа «Для службового користування» саме по собі не є підставою для відмови в задоволенні запиту на інформацію, що міститься в такому документі, - Велика Палата Верховного Суду розглянула справу щодо надання копій робіт кандидатів в судді.

  1. В Україні

Чиста купівля валюти українцями в січні досягла $1,1 млрд, — Нацбанк

13:10, 2 лютого 2024
Це стало новим рекордом із жовтня 2012 року.
Чиста купівля валюти українцями в січні досягла $1,1 млрд, — Нацбанк
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У січні 2023 року обсяги купівлі українцями валюти перевищили обсяги її продажу на $1 млрд 103,2 млн порівняно з $1 млрд 26,2 млн у грудні та $621,8 млн у листопаді. Це стало новим рекордом із жовтня 2012 року. Про це повідомляє Національний банк України.

НБУ зазначив, що такий результат січня знову забезпечив сегмент готівкової валюти, де її чиста купівля зросла до $885,2 млн із $807,5 млн у грудні та $375-380 млн у листопаді-жовтні, тоді як сальдо купівлі та продажу безготівкової валюти залишилося на рівні попереднього місяця - $218,0 млн.

Раніше ми писали, що надавачі фінансових платіжних послуг повинні підключитись до системи е-пошти НБУ.

Також відомо, що у 2023 році державний борг України різко зріс.

Крім того, у НБУ повідомили, скільки українці витрачають за кордоном.

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