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  1. В Україні

Надавачі фінансових платіжних послуг повинні підключитись до системи е-пошти НБУ

13:24, 1 лютого 2024
Надавачі фінансових платіжних послуг/ обмежених платіжних послуг мають підключитися до системи електронної пошти НБУ для здійснення офіційної комунікації з регулятором.
Надавачі фінансових платіжних послуг повинні підключитись до системи е-пошти НБУ
Джерело фото: Brett Jordan / Unsplash
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Національний банк України повідомив про оновлення порядку авторизації надавачів фінансових платіжних послуг та їхньої діяльності на платіжному ринку.

Так, зміни передбачають:

  • підключення надавачів фінансових платіжних послуг/ обмежених платіжних послуг до системи електронної пошти НБУ для здійснення офіційної комунікації з регулятором;
  • виключення функції проведення внутрішнього фінансового моніторингу з операційних функцій.

З цією метою було внесено зміни до:

  • Положення про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг, затвердженого постановою Правління НБУ від 7 жовтня 2022 року № 217 (зі змінами);
  • Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління НБУ від 29 грудня 2023 року № 199.

Зміни затверджено постановою Правління НБУ від 30 січня 2024 року № 12, яка набирає чинності з 1 лютого 2024 року.

Також НБУ зобов’язав банки та фінустанови доповідати про операції кредитних боржників.

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