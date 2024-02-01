Надавачі фінансових платіжних послуг повинні підключитись до системи е-пошти НБУ

Надавачі фінансових платіжних послуг/ обмежених платіжних послуг мають підключитися до системи електронної пошти НБУ для здійснення офіційної комунікації з регулятором.

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Національний банк України повідомив про оновлення порядку авторизації надавачів фінансових платіжних послуг та їхньої діяльності на платіжному ринку.

Так, зміни передбачають:

підключення надавачів фінансових платіжних послуг/ обмежених платіжних послуг до системи електронної пошти НБУ для здійснення офіційної комунікації з регулятором;

виключення функції проведення внутрішнього фінансового моніторингу з операційних функцій.

З цією метою було внесено зміни до:

Положення про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг, затвердженого постановою Правління НБУ від 7 жовтня 2022 року № 217 (зі змінами);

Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління НБУ від 29 грудня 2023 року № 199.

Зміни затверджено постановою Правління НБУ від 30 січня 2024 року № 12, яка набирає чинності з 1 лютого 2024 року.

Також НБУ зобов’язав банки та фінустанови доповідати про операції кредитних боржників.

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