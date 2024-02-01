Предоставители финансовых платежных услуг должны подключиться к системе э-почты НБУ

Предоставители финансовых платежных услуг/ограниченных платежных услуг должны подключиться к системе электронной почты НБУ для осуществления официальной коммуникации с регулятором.

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Национальный банк Украины сообщил об обновлении порядка авторизации предоставлятелей финансовых платежных услуг и их деятельности на платежном рынке.

Так, изменения предусматривают:

подключение предоставлятелей финансовых платежных услуг/ограниченных платежных услуг к системе электронной почты НБУ для осуществления официальной коммуникации с регулятором;

исключение функции проведения внутреннего финансового мониторинга по операционным функциям.

С этой целью были внесены изменения в:

Положение о порядке осуществления авторизации деятельности предоставлятелей финансовых платежных услуг и ограниченных платежных услуг, утвержденного постановлением Правления НБУ от 7 октября 2022 года № 217 (с изменениями);

Положение об авторизации предоставлятелей финансовых услуг и условиях осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг, утвержденного постановлением Правления НБУ от 29 декабря 2023 года № 199.

Изменения утверждены постановлением Правления НБУ от 30 января 2024 № 12, которое вступает в силу с 1 февраля 2024 года.

Також НБУ обязал банки и финучреждения докладывать об операциях кредитных должников.

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