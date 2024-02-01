Маскировал новую одежду под «секонд-хенд»: мужчина пытался ввезти незадекларированный товар на 20 млн грн

Мужчина задекларировал 16,6 тонны подержанной одежды, а перевезти решил новую.

Фото: customs.gov.ua

Государственная таможенная служба Украины сообщила, что в фуре с «секонд-хендом» таможенники обнаружили 15 тонн новой одежды на 20 млн гривен. Инцидент произошел в пункт пропуска «Краковец-Корчева». Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что на украинско-польскую границу прибыл грузовик под управлением гражданина Украины, который задекларировал 16,6 тонны подержанной одежды.

«Впрочем, при осмотре грузовика работники таможни обнаружили, что водитель вместе с «second hand», который весил почти на 2 т, перемещает 16,5 тонн новой одежды известных производителей. По предварительным данным, стоимость товаров составляет 20 млн. гривен», - сказано в сообщении.

В таможне добавили, что по этому факту составлен протокол о нарушении таможенных правил в соответствии с ч. 1 ст. 483 ТКУ (недекларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу гражданами).

Фото: customs.gov.ua

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.