Шпионила за ВСУ в районе Бахмута: СБУ задержала подругу главы «народного совета днр»

В Донецкой области разоблачили и задержали очередную вражескую информаторку. Женщина была на прямой связи с командиром спецподразделения главного управления генштаба вооруженных сил рф (известного как гру), который дислоцируется на передовой. Об этом сообщает СБУ.
Отмечается, что по указаниям врага агент собирала разведданные о дислокации и перемещении украинских войск в районе Бахмута.
Больше всего врага интересовали координаты ключевых опорных пунктов и огневых позиций подразделений ВСУ, участвующих в боевых операциях на восточном фронте.
По имеющимся данным, эти данные требовались российскому гру для подготовки диверсионных вылазок и корректировки ракетных ударов по боевым позициям украинских войск.
Как выяснилось, женщина знакома и периодически общается с руководителем так называемого «народного совета» террористической организации «днр» Артемом Жогой.
В телефонных разговорах она хвасталась ему тем, что сотрудничает с российской разведкой.
Чтобы собирать больше информации, вражеская приспешница собиралась устроиться продавщицей в местный магазин недалеко от подразделения украинских защитников.
Ее задержали, агенткой оказалась жительница Краматорска, которая в соцсетях поддерживала вооруженную агрессию рф. Женщине сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.
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