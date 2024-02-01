Шпионила за ВСУ в районе Бахмута: СБУ задержала подругу главы «народного совета днр»

По указаниям агрессора жительница Краматорска собирала разведданные о дислокации и перемещении украинских войск в районе Бахмута.

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В Донецкой области разоблачили и задержали очередную вражескую информаторку. Женщина была на прямой связи с командиром спецподразделения главного управления генштаба вооруженных сил рф (известного как гру), который дислоцируется на передовой. Об этом сообщает СБУ.

Отмечается, что по указаниям врага агент собирала разведданные о дислокации и перемещении украинских войск в районе Бахмута.

Больше всего врага интересовали координаты ключевых опорных пунктов и огневых позиций подразделений ВСУ, участвующих в боевых операциях на восточном фронте.

По имеющимся данным, эти данные требовались российскому гру для подготовки диверсионных вылазок и корректировки ракетных ударов по боевым позициям украинских войск.

Как выяснилось, женщина знакома и периодически общается с руководителем так называемого «народного совета» террористической организации «днр» Артемом Жогой.

В телефонных разговорах она хвасталась ему тем, что сотрудничает с российской разведкой.

Чтобы собирать больше информации, вражеская приспешница собиралась устроиться продавщицей в местный магазин недалеко от подразделения украинских защитников.

Ее задержали, агенткой оказалась жительница Краматорска, которая в соцсетях поддерживала вооруженную агрессию рф. Женщине сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

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