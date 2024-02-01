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Шпигувала за ЗСУ у районі Бахмута: СБУ затримала подругу очільника «народної ради днр»

16:35, 1 лютого 2024
За вказівками агресора мешканка Краматорська збирала розвіддані про дислокацію та переміщення українських військ у районі Бахмута.
Шпигувала за ЗСУ у районі Бахмута: СБУ затримала подругу очільника «народної ради днр»
Фото: СБУ
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На Донеччині викрили та затримали чергову ворожу інформаторку. Жінка була на прямому зв’язку з командиром спецпідрозділу головного управління генштабу збройних сил рф (відомого як гру), який дислокується на передовій. Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що за вказівками ворога агентка збирала розвіддані про дислокацію та переміщення українських військ у районі Бахмута.

Найбільше ворога цікавили координати ключових опорних пунктів та вогневих позицій підрозділів ЗСУ, які беруть участь у бойових операціях на східному фронті.

За наявними даними, ці дані були потрібні російському гру для підготовки диверсійних вилазок та коригування ракетних ударів по бойових позиціях українських військ.

Як з’ясувалося, жінка знайома і періодично спілкується з очільником так званої «народної ради» терористичної організації «днр» Артемом Жогою.

У телефонних розмовах вона вихвалялась йому тим, що співпрацює з російською розвідкою.

Щоб збирали більше інформації, ворожа поплічниця збиралася  влаштуватись продавчинею до місцевого магазину неподалік підрозділу українських захисників.

ЇЇ затримали, агенткою виявилася мешканка Краматорська, яка у соцмережах підтримувала збройну агресію рф. Жінці повідомили про підозру у колабораційній діяльності. 

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