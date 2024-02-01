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У Києві в закладах освіти посилять протиепідемічні заходи через зростання захворюваності на ГРВІ у дітей

12:47, 1 лютого 2024
Якщо рівень захворюваності серед школярів стрімко зростатиме, закладам освіти будуть рекомендувати перейти в дистанційний режим роботи.
У Києві в закладах освіти посилять протиепідемічні заходи через зростання захворюваності на ГРВІ у дітей
Джерело фото: CDC / Unsplash
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У КМДА повідомили про те, що столичні педагоги і медики фіксують сезонне зростання захворюваності на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19.

На засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій зазначили, що у Києві захворюваність серед дітей порівняно з попереднім тижнем зросла на понад 50%.

У міській владі закликали дотримуватися заходів епідеміологічної безпеки та свідомо ставитися до власного здоров’я і близьких, щоб попередити стрімке розповсюдження інфекційних захворювань.

«Відбувається прогнозований для цієї пори року зріст захворюваності. І від кожного особисто залежить, перетвориться він на спалах або ні. Залишайтеся вдома, якщо маєте ознаки ГРВІ. Зверніться до лікаря, щоб встановити діагноз та визначитися з тактикою лікування. І пам’ятайте, що діти дуже швидко заражають одне одного, а потім всю родину. Тож залишайте свою дитину вдома, навіть якщо в неї «легкий» нежить, особливо зараз, коли через повітряні тривоги діти годинами змушені сидіти в укриттях, розповсюджуючи захворювання. Нежить може бути початком грипу або іншого респіраторно-вірусного захворювання. Яке, по-перше, треба якнайшвидше почати лікувати, а по-друге – убезпечити навколишніх від зараження», – наголосила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

Директорка Департаменту освіти і науки Олена Фіданян закликала батьків бути відповідальними та не відводити дітей з ознаками захворювання до дитсадків і шкіл.

«Якщо рівень захворюваності серед школярів стрімко зростатиме, ми будемо змушені рекомендувати столичним закладам освіти перейти в дистанційний режим роботи», – наголосила вона.

Раніше у КМДА надали основні рекомендації, що допоможуть вберегтися від поширення інфекційних захворювань:

  1. Дотримуйтеся правил особистої гігієни. Мийте часто руки з милом упродовж 20-ти секунд. Користуйтесь антисептиком, вміст спирту в якому не повинен бути менше 60-80%. Уникайте дотиків до свого обличчя. Не торкайтеся брудними руками своїх очей, носа та рота.
  2. Уникайте контакту з людьми із симптомами ГРВІ та тими, хто має симптоми застуди. Мінімальна дистанція – 1,5 м.
  3. Термічно обробляйте продукти.
  4. Провітрюйте та зволожуйте приміщення, в якому перебуваєте.
  5. Захворів – сиди вдома. Це перше правило, яким має керуватися кожен, хто відчув симптоми захворювання.
  6. При проявах симптомів захворювання – повідомте свого сімейного лікаря. Не відмовляйтеся від госпіталізації, якщо лікар вбачає таку необхідність.

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