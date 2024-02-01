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В Киеве в учебных заведениях усилят противоэпидемические меры из-за роста заболеваемости на ОРВИ у детей

12:47, 1 февраля 2024
Если уровень заболеваемости среди школьников будет стремительно расти, учебным заведениям будут рекомендовать перейти в дистанционный режим работы.
В Киеве в учебных заведениях усилят противоэпидемические меры из-за роста заболеваемости на ОРВИ у детей
Источник фото: CDC / Unsplash
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В КГГА сообщили о том, что столичные педагоги и медики фиксируют сезонный рост заболеваемости на грипп и ОРВИ, в том числе на COVID-19.

На заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций отметили, что в Киеве заболеваемость среди детей по сравнению с предыдущей неделей выросла более чем на 50%.

В городских властях призывали соблюдать меры эпидемиологической безопасности и сознательно относиться к собственному здоровью и близким, чтобы предотвратить стремительное распространение инфекционных заболеваний.

«Происходит прогнозируемый для этого времени года рост заболеваемости. И от каждого лично зависит, превратится ли он вспышку или нет. Оставайтесь дома, если имеете признаки ОРВИ. Обратитесь к врачу, чтобы установить диагноз и определиться с тактикой лечения. И помните, что дети очень быстро заражают друг друга, а затем всю семью. Так что оставляйте своего ребенка дома, даже если у него «легкий» насморк, особенно сейчас, когда из-за воздушных тревог дети часами вынуждены сидеть в укрытиях, распространяя заболевание. Насморк может быть началом гриппа или другого респираторно-вирусного заболевания. Какое, во-первых, нужно как можно быстрее начать лечить, а во-вторых – обезопасить окружающих от заражения», – подчеркнула директорка Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

Директорка Департамента образования и науки Елена Фиданян призвала родителей быть ответственными и не отводить детей с признаками заболевания в детсады и школы.

«Если уровень заболеваемости среди школьников будет стремительно расти, мы будем вынуждены рекомендовать столичным учебным заведениям перейти в дистанционный режим работы», – подчеркнула она.

Ранее в КГГА предоставили основные рекомендации, которые помогут уберечься от распространения инфекционных заболеваний:

  1. Соблюдайте правила личной гигиены. Мойте часто руки с мылом в течение 20-ти секунд. Используйте антисептик, содержание спирта в котором не должно быть меньше 60-80%. Избегайте прикосновений к своему лицу. Не касайтесь грязными руками глаз, носа и рта.
  2. Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ и теми, кто имеет симптомы простуды. Минимальная дистанция – 1,5 м.
  3. Термически обрабатывайте продукты.
  4. Проветривайте и увлажняйте помещение, в котором находитесь.
  5. Заболел – сиди дома. Это первое правило, которым должен руководствоваться каждый, кто ощутил симптомы заболевания.
  6. При проявлениях симптомов заболевания – сообщите своего семейного врача. Не отказывайтесь от госпитализации, если врач усматривает такую необходимость.

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