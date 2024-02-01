Маскував новий одяг під «секонд-хенд»: чоловік намагався ввезти незадекларований товар на 20 млн грн

Чоловік задекларував 16,6 тонни вживаного одягу, а перевезти вирішив новий.

Фото: customs.gov.ua

Державна митна служба України повідомила, що у фурі з «секонд-хендом» митники виявили 15 тонн нового одягу на 20 млн гривень. Інцидент стався у пункт пропуску «Краковець-Корчова». Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що на українсько-польський кордон прибула вантажівка під керуванням громадянина Україна, який задекларував 16,6 тонни вживаного одягу.

«Втім під час огляду вантажівки працівники митниці виявили, що водій разом із «second hand», що заважив майже на 2 т, переміщує 16,5 тонн нового одягу відомих виробників. За попередніми даними, вартість товарів становить 20 млн гривень», - сказано у повідомленні.

У митниці додали, що за цим фактом складено протокол про порушення митних правил відповідно до ч. 1 ст. 483 МКУ (недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон громадянами).

Фото: customs.gov.ua

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