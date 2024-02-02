За перший місяць 2024 року українці сплатили 96 млрд грн податків

Додаткові надходження до державного бюджету становлять 7,3 млрд грн.

Фото: km.tax.gov.ua

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Надходження (сальдо) до зведеного бюджету у січні 2024 року по платежах, що контролюються ДПС, становлять 96 млрд грн:

до державного бюджету надійшло 66,5 млрд грн,

до місцевих бюджетів – 29,5 млрд гривень.

Про це повідомили у Державній податковій службі України.

Надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету у січні 2024 року становили 60,9 млрд грн. Показники розпису Міністерства фінансів за доходами загального фонду державного бюджету виконано на 113,6%, додаткові надходження до бюджету становлять 7,3 млрд грн. Платникам на рахунки відшкодовано 9,8 млрд грн ПДВ.

У повному обсязі виконано показники розпису Мінфіну з податку на додану вартість – 128,6% (+7,8 млрд грн), акцизного податку з вироблених та ввезених товарів (продукції) – 106,5% (+0,4 млрд грн).

У розрізі основних платежів у січні 2024 року приріст порівняно з січнем 2023 року становить:

з податку на додану вартість – у 3 рази (+23,2 млрд грн),

податку та збору на доходи фізичних осіб – +14,7% (+1,7 млрд грн),

з акцизного податку з вироблених та ввезених товарів (продукції) – +25,9% (+1,4 млрд грн),

податку на прибуток – 1,6 раза (+0,7 млрд грн).

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