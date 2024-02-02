Рустем Умєров відсторонив керівника департаменту Міноборони Тоомаса Нахкура

Тоомаса Нахкура відсторонили від виконання службових обов’язків у зв’язку з оголошенням підозри у кримінальному провадженні.

Міністерство оборони України повідомило про відсторонення т. в. о. директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Тоомаса Нахкура. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Рішенням Міністра оборони України Рустема Умєрова від 1 лютого 2024 року, за клопотанням заступника Міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Тоомас Нахкур відсторонений від виконання службових обов’язків», - сказано у повідомленні

У Міноборони додають, що причина відсторонення - оголошення підозри у кримінальному провадженні. Підозра Тоомасу Нахкуру була вручена 27 січня 2024 року.

Нагадаємо, у січня СБУ викрила чиновників Міноборони та менеджерів «Львівського арсеналу», які вкрали майже 1,5 млрд гривень на закупівлі снарядів.

За даними ЗМІ, у цій справі фігурують кілька прізвищ: колишній керівник департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександр Лієв, очільник цього департаменту Тоомас Нахкур і керівник компанії «Львівський арсенал» Юрій Збітнєв.

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