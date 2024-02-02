Рустем Умеров отстранил руководителя департамента Минобороны Тоомаса Нахкура

Тоомас Нахкур был отстранен от исполнения служебных обязанностей в связи с объявлением подозрения в уголовном производстве.

Министерство обороны Украины сообщило об отстранении в.и.о. директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Тоомаса Нахкура. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«Решением Министра обороны Украины Рустема Умерова от 1 февраля 2024 года, по ходатайству заместителя Министра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка, временно исполняющего обязанности директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Тоомас Нахкур отстранен от выполнения служебных обязанностей», - говорится в сообщении

В Минобороны добавляют, что причина отстранения – объявление подозрения в уголовном производстве. Подозрение Тоомасу Нахкуру было вручено 27 января 2024 года.

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