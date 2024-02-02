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Известны условия конкурса на должность главы ГСА, а также порядок проведения собеседований: решение Высшего совета правосудия

Документы можно подать до 8 марта, а должностной оклад будущего главы ГСА – 70 694 гривен.

От ВККС потребовали предоставить копии письменных работ кандидатов в судьи, которым ВККС присвоила гриф «Для служебного пользования», – что решила Большая Палата

Присвоение определенному документу грифа «Для служебного пользования» само по себе не является основанием для отказа в удовлетворении запроса на содержащуюся в таком документе информацию – Большая Палата Верховного Суда рассмотрела дело о предоставлении копий работ кандидатов в судьи.

В Раде предлагают обязать нотариусов и государственных регистраторов предоставлять больше информации по адвокатскому запросу

В парламенте зарегистрировали законопроект о получении данных по адвокатскому запросу от нотариусов и государственных регистраторов.

Применение института освобождения от отбывания наказания с испытанием к военнослужащим в практике КУС ВС, - комментарий Кассационного уголовного суда

«Судебно-юридическая газета» обратилась за комментарием к Кассационному уголовному суду относительно обстоятельств, учитываемых Верховным Судом при принятии решений о невозможности освобождения военнослужащих от отбывания наказания с испытанием на основании статьи 75 Уголовного кодекса Украины.

Судья и искусственный интеллект: преимущества, вызовы и угрозы – вторая лекция судей КСУ Виктора Городовенко и Галины Юровской, посвященная заключению КСЕС, видео

В этой лекции судьи КСУ сосредоточили внимание на отдельных ключевых аспектах использования ассистивных технологий во время осуществления правосудия, определенных в Заключении КСЕС №26.

  1. В Украине

Рустем Умеров отстранил руководителя департамента Минобороны Тоомаса Нахкура

12:51, 2 февраля 2024
Тоомас Нахкур был отстранен от исполнения служебных обязанностей в связи с объявлением подозрения в уголовном производстве.
Рустем Умеров отстранил руководителя департамента Минобороны Тоомаса Нахкура
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Министерство обороны Украины сообщило об отстранении в.и.о. директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Тоомаса Нахкура. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«Решением Министра обороны Украины Рустема Умерова от 1 февраля 2024 года, по ходатайству заместителя Министра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка, временно исполняющего обязанности директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Тоомас Нахкур отстранен от выполнения служебных обязанностей», - говорится в сообщении

В Минобороны добавляют, что причина отстранения – объявление подозрения в уголовном производстве. Подозрение Тоомасу Нахкуру было вручено 27 января 2024 года.

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