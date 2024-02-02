В Украине создадут НАК «Вода Украины», — Минокружения

НАК «Вода Украины» планируется создать для обеспечения применения прозрачных рыночных механизмов для бизнеса и доступа к качественной воде для потребителей.

В Украине планируется создать НАК «Вода Украины» для обеспечения применения прозрачных рыночных механизмов для бизнеса и доступа к качественной воде для потребителей. Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

«2023 год был сверхсложным годом для водной сферы. Украина приняла на себя удар величайшей техногенной катастрофы со времен Второй мировой. Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС мы оказались на пороге гуманитарного кризиса. Утраченный объем воды водохранилища равен потребностям в воде Украины на 1,5 года. Вопрос устойчивого водопользования и хорошего состояния вод является вопросом национальной безопасности. В условиях военного бюджета должны найти путь сбалансированного использования водных ресурсов и обеспечить доступность воды для каждого украинца», - отметил министр окружающей среды Руслан Стрелец на Международном окружающем форуме United for Nature. Agenda for Ukraine.

По его словам, НАК «Вода Украины» необходимо создать, чтобы обеспечить открытый и эффективный мониторинг вод и контроль использования водных ресурсов в Украине.

Для реформирования сектора будут привлечены инвестиции в размере до 1,4 млрд грн, которые будут использованы на ремонт и модернизацию водохозяйственной инфраструктуры Украины.

Прогнозируемый экономический эффект от реформы 1,2% дополнительного роста ВВП Украины ежегодно в результате реализации проекта.

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