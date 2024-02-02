Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Новий добір на посади суддів судів першої інстанції можуть оголосити наприкінці 2024 року – ВККС

У ВККС хочуть, щоб у доборі взяли участь 5-6 тисяч кандидатів на посади суддів місцевих судів, а сам добір та конкурс триватимуть щонайменше 1,5 – 2 роки.

Реєстрація авто за кордоном громадянами, які тимчасово виїхали, і збираються ввозити авто назад в Україну, — роз’яснення Державної митної служби

У відповідь на звернення громадян, в яких порушуються питання реєстрації і перереєстрації транспортних засобів за кордоном та подальшого зворотного їх ввезення в Україну, Державна митна служба України надала пояснення

Нові судді в апеляційних судах з’являться не раніше 2025 року – ВККС

У ВККС попереджають, що конкурс в апеляційні суди буде тривалим.

Черги з бажаючих стати суддями судів першої інстанції фактично немає – ВККС

З конкурсом в апеляційні суди також є проблема.

Галина Третьякова стягнула з Верховної Ради 33,3 тис. грн витрат на адвоката, — ВП ВС задовольнила заяву

Окрім того, що Галина Третьякова виграла спір з Верховною Радою про позбавлення її права брати участь у п`яти пленарних засіданнях, вона також стягнула з парламенту витрати на правову допомогу

  1. В Україні

В Україні створять НАК «Вода України», — Міндовкілля

16:25, 2 лютого 2024
НАК «Вода України» плануют створити для забезпечення застосування прозорих ринкових механізмів для бізнесу та доступу до якісної води для споживачів.
В Україні створять НАК «Вода України», — Міндовкілля
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні планують створити НАК «Вода України» для забезпечення застосування прозорих ринкових механізмів для бізнесу та доступу до якісної води для споживачів. Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

«2023 рік був надскладним роком для водної сфери. Україна прийняла на себе удар найбільшої техногенної катастрофи з часів Другої світової. Через підрив дамби Каховської ГЕС ми опинилися на порозі гуманітарної кризи. Втрачений об’єм води водосховища дорівнює потребам у воді України на 1,5 роки. Питання сталого водокористування та «доброго» стану вод є питанням національної безпеки. В умовах воєнного бюджету маємо знайти шлях збалансованого використання водних ресурсів та забезпечити доступність води для кожного українця», - зазначив міністр довкілля Руслан Стрілець на Міжнародному довкіллєвому форумі United for Nature. Agenda for Ukraine.

За його словами, НАК «Вода України» необхідно створити, щоб забезпечити відкритий та ефективний моніторинг вод і контроль використання водних ресурсів в Україні.

Для реформування сектору буде залучено інвестиції в розмірі до 1,4 млрд грн, які буде використано на ремонт і модернізацію водогосподарської інфраструктури України.

Прогнозований економічний ефект від реформи +1,2% додаткового зростання ВВП України щорічно в результаті реалізації проєкту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Наумюк
    Сергій Наумюк
    заступник голови Служби безпеки України
  • Олександр Тинок
    Олександр Тинок
    суддя Господарського суду Чернівецької області