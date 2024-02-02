За первый месяц 2024 украинцы уплатили 96 млрд грн налогов

Поступления (сальдо) в сводный бюджет в январе 2024 года по платежам, контролируемым ГНС, составляют 96 млрд грн:
- в государственный бюджет поступило 66,5 млрд грн,
- в местные бюджеты – 29,5 млрд гривен.
Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины
Поступления (сальдо) в общий фонд государственного бюджета в январе 2024 составили 60,9 млрд грн. Показатели росписи Министерства финансов по доходам общего фонда государственного бюджета выполнены на 113,6%, дополнительные поступления в бюджет составляют 7,3 млрд грн. Плательщикам на счета возмещено 9,8 млрд грн НДС.
В полном объеме выполнены показатели росписи Минфина по налогу на добавленную стоимость – 128,6% (+7,8 млрд грн), акцизного налога с производимых и ввозимых товаров (продукции) – 106,5% (+0,4 млрд грн).
В разрезе основных платежей в январе 2024 года прирост по сравнению с январем 2023 составляет:
- по налогу на добавленную стоимость – в 3 раза (+23,2 млрд грн),
- налогу и сбору на доходы физических лиц – +14,7% (+1, 7 млрд грн),
- по акцизному налогу с производимых и ввозимых товаров (продукции) – +25,9% (+1,4 млрд грн),
- налогу на прибыль – 1,6 раза (+0,7 млрд грн).
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