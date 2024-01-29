Мільйони доларів на день: у НБУ повідомили, скільки українці витрачають за кордоном

Українці за кордоном щодня витрачають з карток десятки мільйонів доларів.

Фото: 24tv.ua

Заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук повідомив, що українці за кордоном генерують досить значний відтік валюти з країни, який відображається в статті «подорожі» в імпорті послуг платіжного балансу. Про це він сказав під час пресбрифінгу щодо рішень Правління НБУ з монетарної політики.

За його словами, у 2022 році цей відплив був майже 20 млрд доларів, минулого року він скоротився – 18 млрд доларів.

«Якщо говорити про обсяг розрахунків українських банків з міжнародними платіжними системами, то починаючи з квітня 2023 року це близько $35 млн в день. Він зокрема включає використання українськими громадянами за кордоном карток українських банків. Ми не бачимо якихось сплесків», – вказав заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

Водночас в НБУ додали, що на цей рік очікують, що обсяги імпорту за статтею «подорожі» скоротяться до 13 млрд доларів. Це насамперед пов’язано з адаптацію наших мігрантів за кордоном. Частково це також пов’язано за зміною податкової резидентності нашими мігрантами.

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