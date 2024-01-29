Президент не звільняв головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, — прес-секретар Зеленського

На запитання, чи звільняв Президент Валерія Залужного прессекретар відповів «точно ні».

Прессекретар Президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров повідомив, що Глава держави не звільняв головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Про він сказав у коментарі УП.

На запитання, чи звільняв президент Залужного прессекретар відповів «точно ні».

Раніше у Міноборони зробили загадкове повідомлення для журналістів: «Ні, це неправда».

Як раніше повідомляло агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на своє джерело, яке близьке до військово-політичного керівництва країни, Залужного нібито може бути звільнено з обійманої посади.

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