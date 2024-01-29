Ні, це неправда, — Міноборони зробило загадкове повідомлення

У Міноборони зробили загадкове повідомлення для журналістів: «Ні, це неправда».

У понеділок, 29 січня, у Міністерстві оборони України зробили загадкове повідомлення для журналістів.

«Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда», - йдеться у пресслужбі відомства.

Ймовірно мова йде про останню інформацію у ЗМІ та Телеграм-каналах щодо можливого звільнення Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Як раніше повідомляло агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на своє джерело, яке близьке до військово-політичного керівництва країни, Залужного може бути звільнено з обійманої посади.

«За його даними, домовленості про це було досягнуто під час зустрічі Залужного з президентом Володимиром Зеленським. Агентство не має офіційного підтвердження цієї інформації», - писало видання.

Згодом прессекретар Президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров повідомив, що Глава держави не звільняв головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.

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