Петер Сійярто заявив, що Угорщина не допомагатиме Україні озброєнням

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто також додав, що країна готова допомагати Україні у гуманітарному напрямку.

Угорщина не надавала та не буде надавати Україні озброєння. Про це заявив Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на спільній прес-конференції з головою МЗС України Дмитром Кулебою та головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком.

Він зазначив, що на сьогоднішній зустрічі не обговорювалось питання гарантій безпеки для України. Однак він зауважив, що Угорщина як не надавала, так і не буде надавати Україні озброєння.

«Я вимушений вам сказати, що у майбутньому ми не будемо поставляти зброю, як і не поставляли до цього. Одночасно, жодного разу не відмовили у допомозі кожному громадянину України, який потрапив у біду», - сказав він.

Сійярто також додав, що Угорщина готова допомагати Україні у гуманітарному напрямку, та сподівається, що це триватиме не довго.

Раніше ми писали, що Угорщина просить, щоб її нацменшині в Україні повернули низку втрачених прав.

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