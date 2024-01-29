Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет помогать Украине вооружением

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто также добавил, что страна готова помогать Украине в гуманитарном направлении.

Венгрия не предоставляла Украине и не будет предоставлять Украине вооружение. Об этом заявил Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой Офиса Президента Андреем Ермаком.

Он отметил, что на сегодняшней встрече не обсуждался вопрос о гарантиях безопасности для Украины. Однако он отметил, что Венгрия как не предоставляла, так и не будет предоставлять Украине вооружение.

«Я вынужден вам сказать, что в будущем мы не будем поставлять оружие, как не поставляли до этого. Одновременно, ни разу не отказали в помощи каждому попавшему в беду гражданину Украины», - сказал он.

Сийярто также добавил, что Венгрия готова помогать Украине в гуманитарном направлении и надеется, что это продлится не долго.

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