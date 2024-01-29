Угорщина просить, щоб її нацменшині в Україні повернули низку втрачених прав, — Петер Сійярто

Петер Сійярто повідомив, що угорська сторона сформулювала прохання щодо відновлення добросусідських відносин в 11 пунктах.

Фото: unian.ua

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна просить повернути права своїй національній меншині на Закарпатті, якими вона користувалася до 2015 року. Про це він сказав на спільному з українським колегою Дмитром Кулебою та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком брифінгу за підсумками переговорів в Ужгороді, передає «Укрінформ».

«Починаючи з 2017 року, приймали такі закони, які зменшували права угорської нацменшини. В грудні парламент прийняв закон, який це зупинив. Але у нас прохання – може, це і занадто, і ви вважатимете що, я не ввічливий, – але ми просимо повернути угорській меншині усі ті права, які вона мала до 2015 року. Ми нічого більше не просимо», - сказав він.

Сійярто заявив, що делегації двох країн зустрілися, щоб відновити добросусідські відносини.

За його словами, угорська сторона сформулювала прохання в 11 пунктах: зокрема, відновлення статусу національної школи, можливості складати атестат зрілості угорською мовою та користуватися угорською у сфері суспільного життя.

Сійярта додав, що було доручено комісії домовитися про ці питання якомога швидше і розробити пропозиції для міністерств.

Раніше ми писали, що Україна та Угорщина сформують комісію для вирішення питань прав нацменшин.

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