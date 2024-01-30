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Кабмін готує законопроект щодо протидії зловживання адвокатами процесуальними правами, — міністр юстиції

Міністр юстиції Денис Малюська розповів, що Уряд працює над законопроектом, за яким будуть введені запобіжними затягування справ на етапі судового розгляду з боку сторони захисту.

Зазначення номеру телефону у скарзі ще не означає згоду особи на отримання sms-повісток від суду, — позиція Верховного Суду

Текст судової повістки може бути надісланий судом учаснику sms-повідомленням лише після подання ним до суду відповідної заяви про намір отримання електронної повістки у формі sms повідомлення.

«Уряд вперше ініціює застосування переважного голосу міжнародників без тиску міжнародних партнерів», — Денис Малюська щодо законопроекту про відбір директора БЕБ

Законопроект також передбачає переатестацію усього персоналу БЕБ, що має відбутися після закінчення воєнного стану.

У Верховній Раді вирішили створити Тимчасову спецкомісію з питань функціонування Києва під час війни

ТСК буде займатися «моделлю управління в місті», кризою метрополітену та громадського транспорту, критичною інфраструктурою, а також питаннями містобудування та оборонними планувальними заходами.

РАУ затвердила в новій редакції порядок дій рад адвокатів регіонів при обшуку адвоката

Визначено новий порядок дій членів рад адвокатів при обшуку, огляді житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката.

  1. Суспільство

На українців чекає сонячна погода: синоптики дали прогноз на найближчі дні

07:59, 30 січня 2024
Яку погоду приготувала атмосфера українцям 30 січня – 2 лютого.
На українців чекає сонячна погода: синоптики дали прогноз на найближчі дні
Зображення: pustunchik
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В Україні переважатиме сонячна погода, так як панує антициклон. Він забезпечить таку погоду до середини тижня. В четвер уже почнуть надходити атмосферні фронти разом з опадами, але температура буде поступово підвищуватися.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Так, у найближчі три доби без опадів.

На дорогах західних, більшості північних та північно-східних областей місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний та західний, 3-10 м/с.

Температура вночі 30 січня 3-8° морозу, в Карпатах до мінус 14°, в середу та четвер від 1° тепла до 4° морозу, в Карпатах, 31 січня й у північно-східних областях 3-8° морозу; вдень в Україні від 1° морозу до 6° тепла.

2 лютого часом невеликий мокрий сніг, подекуди з дощем, лише у південній частині вночі без опадів. Температура вночі (у північно-східних та східних областях і вдень) від 3° тепла до 3° морозу; вдень 0-6° тепла, у південних, 3 лютого і в західних областях 3-9° тепла.

В Карпатах сніг; температура вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу.

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