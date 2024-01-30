На українців чекає сонячна погода: синоптики дали прогноз на найближчі дні

Яку погоду приготувала атмосфера українцям 30 січня – 2 лютого.

Зображення: pustunchik

В Україні переважатиме сонячна погода, так як панує антициклон. Він забезпечить таку погоду до середини тижня. В четвер уже почнуть надходити атмосферні фронти разом з опадами, але температура буде поступово підвищуватися.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Так, у найближчі три доби без опадів.

На дорогах західних, більшості північних та північно-східних областей місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний та західний, 3-10 м/с.

Температура вночі 30 січня 3-8° морозу, в Карпатах до мінус 14°, в середу та четвер від 1° тепла до 4° морозу, в Карпатах, 31 січня й у північно-східних областях 3-8° морозу; вдень в Україні від 1° морозу до 6° тепла.

2 лютого часом невеликий мокрий сніг, подекуди з дощем, лише у південній частині вночі без опадів. Температура вночі (у північно-східних та східних областях і вдень) від 3° тепла до 3° морозу; вдень 0-6° тепла, у південних, 3 лютого і в західних областях 3-9° тепла.

В Карпатах сніг; температура вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу.

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