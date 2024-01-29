Компанія Google дозволила рекламу криптовалют, але поки що не скрізь

На першому етапі показ криптовалютної реклами буде обмежено територією США.

Фото: freepik.com

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У понеділок, 29 січня, почала діяти нова рекламна політика компанії Google, яка дозволяє рекламу криптовалюти. На початковому етапі показ криптовалютної реклами в контекстно-медійній мережі буде обмежений територією США.

Нове правило поширюється на інвестиційні продукти, пов'язані з цифровими активами, включаючи біржові фонди, що торгуються, на базі першої криптовалюти.

Одним із прикладів криптовалютних монетних трастів є фінансові продукти, які дозволяють інвесторам торгувати акціями трасту, який володіє великими пулами цифрової валюти.

Компанія підкреслила, що очікує, щоб рекламодавці дотримувалися місцевих законів у кожній області, на яку спрямована їхня реклама.

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