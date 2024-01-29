Компания Google разрешила рекламу криптовалют, но пока не везде

На первом этапе показ криптовалютной рекламы будет ограничен территорией США.

Фото: freepik.com

В понедельник, 29 января, начала действовать новая рекламная политика компании Google, которая разрешает рекламу криптовалюты. На начальном этапе показ криптовалютной рекламы в контекстно-медийной сети будет ограничен территорией США.

Новое правило распространяется на инвестиционные продукты, связанные с цифровыми активами, включая торгуемые биржевые фонды на базе первой криптовалюты.

Одним из примеров криптовалютных монетных трастов являются финансовые продукты, которые позволяют инвесторам торговать акциями траста, владеющего большими пулами цифровой валюты.

Компания подчеркнула, что ожидает, чтобы рекламодатели соблюдали местные законы в каждой области, на которую направлена их реклама.

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