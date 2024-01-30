«Фарфоровая война» – украинский документальный фильм стал лауреатом Санденского кинофестиваля

Документальный фильм о войне в Украине «Фарфоровая война» признан лучшим на Санденском фестивале.

Источник фото: festival.sundance.org

Документальный фильм «Фарфоровая война», который рассказывает о войне в Украине через призму художников фарфоровой анималистики, получил гран-при на кинофестивале Сандэнс. Этот фильм, производство которого положило свои корни в Харькове, стал лауреатом одного из крупнейших фестивалей независимого кино, который завершился в Парк-Сити. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.

Режиссеры Брендан Белломо и бывший военный и художник Слава Леонтьев показали историю трех украинцев, которые продолжают творить искусство во время войны, создавая фарфоровые фигурки и украшая разрушенные дома.

Фильм получил награду в категории "Приз жюри: Американский документальный фильм" за "непоколебимый голос, раздающийся изнутри жестокой войны в Украине и призывающий заботиться о тех, кто готов пожертвовать своей жизнью, чтобы защитить свою и нашу человечность". Жюри также признало смелость и красоту украинского народа через этот фильм.

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