Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин готовит законопроект о противодействии злоупотреблению адвокатами процессуальными правами, — министр юстиции

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, что Правительство работает над законопроектом, по которому будут введены меры против затягивания дел на этапе судебного разбирательства со стороны защиты.

Указание номера телефона в жалобе еще не означает согласие лица на получение SMS-повесток от суда, — позиция Верховного Суда

Текст судебной повестки может быть направлен судом участнику sms-сообщением только после подачи им в суд соответствующего заявления о намерении получения электронной повестки в форме sms сообщения.

«Правительство впервые инициирует применение преимущественного голоса международников без давления международных партнеров», — Денис Малюська про законопроект об отборе директора БЭБ

Законопроект также предусматривает переаттестацию всего персонала БЭБ, который должен состояться после окончания военного положения.

В Верховной Раде решили создать Временную спецкомиссию по функционированию Киева во время войны

ВСК будет заниматься «моделью управления в городе», кризисом метрополитена и общественного транспорта, критической инфраструктурой, а также вопросами градостроительства и оборонными планировочными мероприятиями.

РАУ утвердила в новой редакции порядок действий рад адвокатов регионов при обыске адвоката

Определен новый порядок действий членов рады адвокатов при обыске, осмотре жилья, другого владения адвоката, помещений, где он осуществляет адвокатскую деятельность, временного доступа к вещам и документам адвоката.

  1. В Украине
  2. / В мире

«Фарфоровая война» – украинский документальный фильм стал лауреатом Санденского кинофестиваля

07:38, 30 января 2024
Документальный фильм о войне в Украине «Фарфоровая война» признан лучшим на Санденском фестивале.
«Фарфоровая война» – украинский документальный фильм стал лауреатом Санденского кинофестиваля
Источник фото: festival.sundance.org
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Документальный фильм «Фарфоровая война», который рассказывает о войне в Украине через призму художников фарфоровой анималистики, получил гран-при на кинофестивале Сандэнс. Этот фильм, производство которого положило свои корни в Харькове, стал лауреатом одного из крупнейших фестивалей независимого кино, который завершился в Парк-Сити. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.

Режиссеры Брендан Белломо и бывший военный и художник Слава Леонтьев показали историю трех украинцев, которые продолжают творить искусство во время войны, создавая фарфоровые фигурки и украшая разрушенные дома.

Фильм получил награду в категории "Приз жюри: Американский документальный фильм" за "непоколебимый голос, раздающийся изнутри жестокой войны в Украине и призывающий заботиться о тех, кто готов пожертвовать своей жизнью, чтобы защитить свою и нашу человечность". Жюри также признало смелость и красоту украинского народа через этот фильм.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Аркадій Бущенко
    Аркадій Бущенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Ірина Васильєва
    Ірина Васильєва
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді