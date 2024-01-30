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Кабмин готовит законопроект о противодействии злоупотреблению адвокатами процессуальными правами, — министр юстиции

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, что Правительство работает над законопроектом, по которому будут введены меры против затягивания дел на этапе судебного разбирательства со стороны защиты.

Указание номера телефона в жалобе еще не означает согласие лица на получение SMS-повесток от суда, — позиция Верховного Суда

Текст судебной повестки может быть направлен судом участнику sms-сообщением только после подачи им в суд соответствующего заявления о намерении получения электронной повестки в форме sms сообщения.

«Правительство впервые инициирует применение преимущественного голоса международников без давления международных партнеров», — Денис Малюська про законопроект об отборе директора БЭБ

Законопроект также предусматривает переаттестацию всего персонала БЭБ, который должен состояться после окончания военного положения.

В Верховной Раде решили создать Временную спецкомиссию по функционированию Киева во время войны

ВСК будет заниматься «моделью управления в городе», кризисом метрополитена и общественного транспорта, критической инфраструктурой, а также вопросами градостроительства и оборонными планировочными мероприятиями.

РАУ утвердила в новой редакции порядок действий рад адвокатов регионов при обыске адвоката

Определен новый порядок действий членов рады адвокатов при обыске, осмотре жилья, другого владения адвоката, помещений, где он осуществляет адвокатскую деятельность, временного доступа к вещам и документам адвоката.

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Нидерланды выделят Украине 122 млн евро на артиллерию и киберзащиту

09:04, 30 января 2024
122 миллиона евро от Нидерландов пойдут на закупку артиллерийских снарядов, оборудования и на улучшение киберзащиты Украины.
Нидерланды выделят Украине 122 млн евро на артиллерию и киберзащиту
Источник фото: GETTY IMAGES
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В поддержку Украины и ее оборонного дела, Нидерланды решили выделить 122 миллиона евро. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила об этом на заседании Палаты представителей.

Указано, что 87 миллионов евро будет потрачено на закупку артиллерийских снарядов для Украины. Дополнительно 25 миллионов евро пойдет на приобретение оборудования через Международный фонд для Украины (МФУ). Также, нидерландское правительство вложит 10 миллионов евро в улучшение киберзащиты Украины.

Эти средства стали результатом консультаций Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG), в которую входит 50 стран-партнеров. Эта группа оказывает помощь Украине в закупке оборудования и ресурсов для отстаивания от российской агрессии.

Ранее Нидерланды уже внесли 100 миллионов евро в инициативу Соединенного Королевства. Эти средства используются для закупки ЗРК, боеприпасов и запчастей непосредственно от промышленности для быстрой и оптимальной поддержки Украины.

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