Нидерланды выделят Украине 122 млн евро на артиллерию и киберзащиту

122 миллиона евро от Нидерландов пойдут на закупку артиллерийских снарядов, оборудования и на улучшение киберзащиты Украины.

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В поддержку Украины и ее оборонного дела, Нидерланды решили выделить 122 миллиона евро. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила об этом на заседании Палаты представителей.

Указано, что 87 миллионов евро будет потрачено на закупку артиллерийских снарядов для Украины. Дополнительно 25 миллионов евро пойдет на приобретение оборудования через Международный фонд для Украины (МФУ). Также, нидерландское правительство вложит 10 миллионов евро в улучшение киберзащиты Украины.

Эти средства стали результатом консультаций Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG), в которую входит 50 стран-партнеров. Эта группа оказывает помощь Украине в закупке оборудования и ресурсов для отстаивания от российской агрессии.

Ранее Нидерланды уже внесли 100 миллионов евро в инициативу Соединенного Королевства. Эти средства используются для закупки ЗРК, боеприпасов и запчастей непосредственно от промышленности для быстрой и оптимальной поддержки Украины.

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